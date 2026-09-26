നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഭാരതത്തിന് മൂന്നാം സ്വർണ്ണ മെഡൽ. കബഡി ഫൈനലിൽ ഇറാനെതിരെ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ 37-34 എന്ന സ്കോറിന് ഇറാനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീം അസാമാന്യമായ കളിമികവാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ഇതോടെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ ഭാരതത്തിന്റെ മെഡൽ നേട്ടം തുടരുകയാണ്.
മത്സരത്തിനിടയിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഇറാൻ ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തി മുന്നേറുമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു. എന്നാൽ, സമ്മർദ്ദത്തിനിടയിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ഇന്ത്യൻ ടീം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ രാജ്യത്തിനായി മൂന്നാം സ്വർണ്ണ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇറാൻ നിരവധി പിഴവുകൾ വരുത്തിയെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്; ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ രണ്ട് റെയ്ഡർമാർ ഒരേസമയം കളിക്കളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പിഴവ് (ഡബിൾ എൻട്രി) പോലും സംഭവിച്ചു.
ചെറിയ പിഴവുകൾക്കപ്പുറം, ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ മാനസികമായ കരുത്തും ഉറച്ച നിലപാടുമാണ് അവരെ വിജയത്തിലേക്കും ഒടുവിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കും നയിച്ചത്. ടൂർണമെന്റിലുടനീളം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച സഞ്ജു ദേവി ഈ മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ താരമായി തിളങ്ങി.
വനിതാ കബഡി ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ സ്വർണ്ണമെഡൽ നേടിയതിന്റെ ആവേശത്തിനിടയിലും, സ്ക്വാഷ് മിക്സഡ് ഡബിൾസിൽ ജോഷ്ന ചിന്നപ്പയും വേലവൻ സെന്തിൽകുമാറും അടങ്ങുന്ന സഖ്യം വെങ്കലമെഡൽ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നത് നേരിയ നിരാശയ്ക്ക് കാരണമായി. സെമിഫൈനലിൽ ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ലീ കാ യി, ടാങ് മിംഗ് ഹോങ് എന്നിവർക്കെതിരെ മത്സരിച്ച ഇന്ത്യൻ സഖ്യം, മൂന്ന് ഗെയിമുകൾ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. കടുത്ത മത്സരം നടന്ന ഈ പോരാട്ടത്തിൽ 10-11, 11-2, 10-11 എന്ന സ്കോറിനായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സഖ്യത്തിന്റെ തോൽവി.