തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ആർടിസിക്ക് പുതിയ ബസുകള് വാങ്ങാൻ എംഎല്എമാരുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നല്കി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവ്. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ബസ് ശേഖരം നവീകരിക്കുന്നതിനും പൊതുഗതാഗത സൗകര്യങ്ങള് കൂടുതല് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി എംഎല്എ ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് പുതിയ ബസുകള് വാങ്ങാമെന്നാണ് ഉത്തരവില് പറയുന്നത്.
ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തില് പരമാവധി മൂന്ന് ബസുകള് വരെ എംഎല്എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങാനാവും. ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും ബസുകള് അനുവദിക്കുമ്പോള് അവിടുത്തെ യാത്രക്കാരുടെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളുടെയും ആവശ്യങ്ങള് കൃത്യമായി പരിഗണിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും റൂട്ടുകള് തയ്യറാക്കേണ്ടതെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്. 140 മണ്ഡലങ്ങളില് 3 ബസുകള് വീതം വാങ്ങുന്നതോടെ 400 ഓളം പുതിയ ബസുകള് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ഭാഗമാവും.
നികുതികളും രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജുകളും ഉള്പ്പെടെ ഒരു ബസിന് വരുന്ന ആകെ ചെലവ് വ്യക്തമാക്കുന്ന പട്ടിക ഈ മാസം 30നകം കെഎസ്ആർടിസി സിഎംഡി ജനപ്രതിനിധികള്ക്ക് കൈമാറണമെന്നാണ് നിർദേശം. തുടർന്ന്, ബസുകള് വാങ്ങുന്നതിനായി തങ്ങളുടെ വിഹിതം അനുവദിച്ച് കൊണ്ടുള്ള നിർദേശം ഒക്റ്റോബർ 15നകം എംഎല്എമാർ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ കളക്റ്റർക്ക് സമർപ്പിക്കണമെന്നും ഉത്തരവില് പറയുന്നു.