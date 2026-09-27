കൊല്ലം: കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ കൊല്ലം സന്ദർശനത്തിനിടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് മുന്നിലെത്തി കരിങ്കൊടി കാട്ടിയ സംഭവം ഗുരുതര സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണെന്ന് ബിജെപി. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് ശക്തമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നിട്ടും പ്രതിഷേധക്കാർ സുരക്ഷാ വലയങ്ങൾ മറികടന്ന് വാഹനവ്യൂഹത്തിന് സമീപമെത്തിയത് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉയർത്തുന്നത്.
സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് ബി.ബി. ഗോപകുമാർ എംഎൽഎ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്കും സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്കും പരാതി നൽകി. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷയിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ സാഹചര്യം സമഗ്രമായി പരിശോധിക്കണമെന്നും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർണയിക്കണമെന്നും പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മാതാ അമൃതാനന്ദമയിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിലും കുണ്ടറയിലെ സഹകരണ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കുന്നതിനായാണ് അമിത് ഷാ കൊല്ലത്തെത്തിയത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ആശ്രാമം മൈതാനത്ത് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഇറങ്ങിയ അദ്ദേഹം റോഡ് മാർഗം കുണ്ടറയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് പ്രതിഷേധം നടന്നത്.
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ ബിനു ചുള്ളിയിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകർ വാഹനവ്യൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തി കരിങ്കൊടി വീശുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് ഇടപെട്ട് പ്രതിഷേധക്കാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് നീക്കി. എന്നാൽ, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം കടന്നുപോകുന്ന പാതയിൽ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് ഇത്രയും അടുത്തെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായ സംശയങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി പ്രതിഷേധത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ഇന്റലിജൻസ് മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശക്തമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ സുരക്ഷാ വലയങ്ങൾ മറികടന്ന് വാഹനവ്യൂഹത്തിന് സമീപമെത്തിയത്.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച പ്രോട്ടോക്കോൾ നിലനിൽക്കെ, മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിട്ടും പ്രതിഷേധക്കാർ വാഹനവ്യൂഹത്തിന്റെ സുരക്ഷാ പരിധിക്കുള്ളിൽ എത്തിയത് സാധാരണ പ്രതിഷേധമായി കാണാനാവില്ലെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ നിലപാട്. വി.ഐ.പി. സുരക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പ്രകാരം വാഹനവ്യൂഹത്തിന്റെ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ അനധികൃതമായി ഒരാൾ പോലും പ്രവേശിക്കാത്തവിധം മുൻകരുതലുകൾ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെപ്പോലെ ഉയർന്ന സുരക്ഷാ പരിരക്ഷയുള്ള വ്യക്തിയുടെ യാത്രയിൽ സുരക്ഷാ വലയത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏത് വിള്ളലും ഗൗരവത്തോടെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.
പ്രതിഷേധക്കാരെ പിന്നീട് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് മാത്രമല്ല സുരക്ഷയുടെ മാനദണ്ഡം. അവർ എങ്ങനെ സുരക്ഷാ വലയത്തിലേക്ക് കടന്നു, മുൻകൂട്ടി ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടില്ല, വാഹനവ്യൂഹത്തിന്റെ റൂട്ട് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചോ, സുരക്ഷാ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനത്തിൽ പിഴവുണ്ടായോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അന്വേഷണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകേണ്ടത്.
സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുരക്ഷാ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിന്യാസം, റൂട്ട് സുരക്ഷ, ഇന്റലിജൻസ് ഇൻപുട്ടുകളുടെ കൈമാറ്റം, പൊലീസ് സേനയുടെ ഏകോപനം, പ്രതിഷേധക്കാരുടെ നീക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുൻവിവരങ്ങളുടെ കൈകാര്യം എന്നിവ വിശദമായി പരിശോധിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണുള്ളത്.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടായ വീഴ്ച ഭാവിയിലെ ഉയർന്ന സുരക്ഷാ സന്ദർശനങ്ങളിലും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും പ്രധാനമാണ്. സുരക്ഷാ വീഴ്ചയ്ക്ക് വ്യക്തമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നിയമാനുസൃത നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ബിജെപി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്കും സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്കും നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദമായ പരിശോധന ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുടെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്തി ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള വിശ്വാസം ഉറപ്പാക്കാനാകൂ