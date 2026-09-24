മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നടൻമാരിലൊരാളാണ് മനോജ് കെ ജയൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ തേജലക്ഷ്മി സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുകയാണ്. റെജി പ്രഭാകരൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘പ്രിയതമൻ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് തേജലക്ഷ്മി സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. മകളുടെ സിനിമാ അരങ്ങേറ്റത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് താരമിപ്പോൾ. ഇപ്പോഴിതാ മകൾ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മനോജ് കെ ജയൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്.
“ഏഴ് വയസുള്ളപ്പോൾ കൊച്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതല്ലേ. ബാലതാരമാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളും എന്റെ മനസിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക. നല്ലൊരു ജോലി വാങ്ങിക്കുക. നല്ലൊരു ആളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിടുക. അതായിരുന്നു എന്റെ മനസിൽ.
പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം സിനിമയിൽ വരണമെന്നായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത്രയും ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ആകുമ്പോൾ, അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ കടമയാണ്. ഒരുപാട് സന്തോഷം”.- മനോജ് കെ ജയൻ പറഞ്ഞു. ശ്രീനാഥ് ഭാസിയാണ് ചിത്രത്തിൽ നായകനായെത്തുന്നത്.