കൊട്ടാരം വീട്ടിൽ അപ്പൂട്ടൻ എന്ന സിനിമയും അതിലെ ഗാനങ്ങളും മാത്രമല്ല ചിത്രത്തിലെ നായിക കഥാപാത്രം ഡോ. അമ്പിളിക്കും നിരവധി ആരാധകരുണ്ട് കേരളത്തിൽ. അപ്പൂട്ടന്റെ അമ്പിളിയായി സിനിമയിൽ വേഷമിട്ടത് ശ്രുതി കൃഷ്ണയായിരുന്നു.
താരം കർണാടക സ്വദേശിനിയാണ്. മലയാളത്തിൽ ആകെ മൂന്ന് സിനിമകളിൽ മാത്രമെ ശ്രുതി അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളു. പക്ഷെ ആ മൂന്ന് സിനിമകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ശ്രുതി കേരളത്തിൽ ആരാധകരെ സമ്പാദിച്ചു
കന്നഡയിൽ സിനിമകളും ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളും എല്ലാമായി സജീവമാണ്. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട അഭിനയ ജീവിതത്തിനിടെ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളും താരത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. മൂന്ന് തവണ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രുതിയുടെ ജീവിത കഥയിലെ ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ അധ്യായങ്ങളിലൊന്നാണ് അവരുടെ വ്യത്യസ്തമായ കുടുംബപശ്ചാത്തലം.
അതാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. കലാകാരന്മാരുടെ കുടുംബമാണ് ശ്രുതിയുടേത്. നാടക കലാകാരന്മാരാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ. പിതാവ് ജി.വി കൃഷ്ണ തിയേറ്റർ കമ്പനി ഉടമയാണ്. ഇദ്ദേഹം ഇരട്ടസഹോദരിമാരായ രാധയേയും രുക്മിണിയേയുമാണ് വിവാഹം ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടകട്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു ഇരുവരും.
കൃഷ്ണ-രാധ-രുക്മിണി ദമ്പതികൾക്ക് മൂന്ന് മക്കളുണ്ട്. ശ്രുതിയെ കൂടാതെ ശരൺ, ഉഷ എന്ന മകളാണുള്ളത്. എന്നാൽ ശ്രുതിക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും ഇപ്പോഴും തങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയത് അച്ഛന്റെ ഏത് ഭാര്യയാണെന്നത് അറിയില്ല. അച്ഛന്റെ രണ്ട് ഭാര്യമാരും മക്കളും വേർതിരിച്ച് കാണാതെ ഒരുപോലെ സ്നേഹിച്ചാണ് വളർത്തിയത്. പ്രസവിച്ച അമ്മ ആരെന്നത് പരമരഹസ്യമായി കുടുംബം സൂക്ഷിക്കുന്നു. രണ്ട് അമ്മമാരുടെ കരുതലിലും സ്നേഹത്തിലും വളർന്നതിനെ കുറിച്ച് ശ്രുതി വാചായായിട്ടുണ്ട്.
പെറ്റമ്മ ആരെന്ന് അറിയാത്തതിൽ ശ്രുതിക്ക് തെല്ലും പരിഭാവമില്ല. അത് അറിയണമെന്ന് തനിക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ലെന്നും ശ്രുതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് അത് അറിയണമെന്ന ആവശ്യം ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ തന്നെ അതിന്റെ ഉത്തരം അറിയാൻ സാധിക്കും.പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വേർതിരിവുകളില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒന്നാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മമാരാണ്. അവർ ഞങ്ങളെ ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞങ്ങളും അവരെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്. ആരാണ് ആരുടെ മകനോ മകളോ എന്ന വ്യത്യാസം ഞങ്ങൾക്കില്ല“ എന്നാണ് ശ്രുതി പറയുന്നത്.