4000 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന രാമായണത്തിൽ രൺബീർ കപൂറാണ് ശ്രീരാമനായി എത്തുന്നത്. അടുത്തിടെ, ഹനുമാൻ അൻഷിന്റെ നിർമ്മാതാവ് അനുപ്രിയ നാഗർ, രാമായണത്തിൽ രൺബീർ രാമനായി അഭിനയിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു
ഹനുമാൻ എപ്പിസോഡിൽ നീം കരോലി ബാബയെ അവതരിപ്പിച്ച നടൻ ശോഭിനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്താണ് അനുപ്രിയയുടെ പ്രതികരണം . രാമനാകാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ എന്ന് അനുപ്രിയ പറഞ്ഞു.
‘ മഹാരാജ് ജി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ശോഭിനവ് സത്യ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇന്നും ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ മഹാരാജ് ജിയായി കണക്കാക്കുന്നു. രാമായണത്തിനും ഇത് ബാധകമാണ്. രൺബീറിനെ രാമനായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. പ്രേമാനന്ദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഒരു നടന്റെ സ്വഭാവവും ഭക്ഷണശീലങ്ങളും ശരിയായിരിക്കണം. അവർ ആരെയാണ് കണ്ടുമുട്ടുന്നത്, എവിടെയാണ് കാണുന്നത്, എവിടേക്ക് പോകുന്നു – ഇതെല്ലാം പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾ ആ വിജയത്തിന്റെ തലത്തിലെത്തിയാലും, നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വിനയാന്വിതനായിരിക്കണം. നോൺ-വെജ് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ.”
ഹനുമാൻ അൻഷ് കാണാനെത്തിയ രു പ്രേക്ഷകൻ മാംസാഹാരം ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്നും അനുപ്രിയ നാഗർ വെളിപ്പെടുത്തി. പ്രേക്ഷകർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നടന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കും.മാംസാഹാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം എടുക്കണം, ഞങ്ങളുടെ സിനിമ സമയത്ത്, ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ടീമും എല്ലാ ദിവസവും ഷൂട്ടിംഗിന് മുമ്പ് ഹനുമാൻ ചാലിസ ചൊല്ലുമായിരുന്നു‘ എന്നും അനുപ്രിയ പറഞ്ഞു.