റിയാദ് : പാകിസ്ഥാൻ, സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ സൈനിക മേധാവികൾ വെള്ളിയാഴ്ച റിയാദിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇന്റലിജൻസ് പങ്കിടൽ, സൈനിക ഏകോപനം, പ്രതിരോധ ശേഷികളുടെ സംയോജനം എന്നിവ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു.
തുർക്കി ചീഫ് ഓഫ് ജനറൽ സ്റ്റാഫ് ജനറൽ സെൽകുക് ബൈരക്തരിയോഗ്ലു, സൗദി അറേബ്യ ചീഫ് ഓഫ് ജനറൽ സ്റ്റാഫ് ജനറൽ ഫയാദ് ബിൻ ഹമീദ് അൽ റുവൈലി, പാകിസ്ഥാൻ ആർമി ചീഫ് അസിം മുനീർ എന്നിവർ സൗദി അറേബ്യ പ്രത്യേകിച്ച് സമീപകാലത്ത് നേരിടുന്ന സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളും ഭീഷണികളും, അവലോകനം ചെയ്തു. യെമനിലെ ഹൂത്തി വിമതരിൽ നിന്ന് സൗദി അറേബ്യ ആവർത്തിച്ച് ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടുന്നതും ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി.
റിയാദിൽ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെയും സൈനിക മേധാവികൾ തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മക്ക സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാർ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും. നിലവിൽ, പാകിസ്ഥാൻ, സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി എന്നിവ കരാറിന്റെ രീതികൾ, പ്രവർത്തന ഘടന, നടപ്പാക്കൽ നിബന്ധനകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 7 നാണ് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും മക്ക കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത്. ഇത് ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള ആക്രമണം മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾക്കുമെതിരായ ആക്രമണമായി കണക്കാക്കാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. സൗദി അറേബ്യയും ഹൂത്തികളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് ഈ കരാർ സജീവമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സംഭവിച്ചാൽ, സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി, പാകിസ്ഥാൻ എന്നിവ ഹൂത്തികൾക്കെതിരെ പോരാടാൻ സേനയിൽ ചേരാം.
പ്രവർത്തന ചട്ടക്കൂടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച
മക്ക സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാറിന്റെ പ്രവർത്തന ചട്ടക്കൂട്, പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലാണ് റിയാദിൽ നടന്ന യോഗം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. സൗദി അറേബ്യ നേരിടുന്ന സുരക്ഷാ സാഹചര്യവും ഭീഷണികളും അവലോകനം ചെയ്തു. സൗദി അറേബ്യയുടെ പരമാധികാരവും പ്രദേശവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധത അത് ആവർത്തിച്ചു. മക്ക പ്രതിരോധ കരാർ ഒപ്പിട്ടതിനുശേഷം, സൗദി അറേബ്യയുടെ പ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തുമെന്നും നിർണ്ണയിക്കാൻ മൂന്ന് കക്ഷികളും യോഗം ചേർന്നു.
തുർക്കി പാർലമെന്റിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു
മക്ക കരാർ തുർക്കി പാർലമെന്റിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കരാറിനു കീഴിലുള്ള നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗങ്ങൾ തയ്യാറെടുപ്പാണെന്ന് തുർക്കി പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ നുമാൻ കുർതുൽമുഷ് വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞു. ഒക്ടോബർ അവധി ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കരാർ തുർക്കി പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. സൗദി അറേബ്യയുടെ സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തുർക്കി സൂചിപ്പിച്ചു.
അതേസമയം പാകിസ്ഥാൻ സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിൽ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷെരീഫ് സൗദി അറേബ്യയ്ക്കെതിരായ ഹൂത്തികളുടെ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് സംസാരിച്ചത് ഇതിന് തെളിവാണ്.