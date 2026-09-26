ലണ്ടൻ : പാകിസ്ഥാൻ മുസ്ലീം പുരോഹിതനും പാകിസ്ഥാൻ ഉലമ കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റുമായ ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് താഹിർ മഹ്മൂദ് അഷ്റഫിക്ക് ഈ മാസം ബ്രിട്ടനിൽ ആദരം നൽകി. എന്നിരുന്നാലും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ച സംഘടനയും വിവാദങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു. അവാർഡ് പിൻവലിച്ചെങ്കിലും വിവാദം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. ആദരണീയനായ പുരോഹിതന് പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു കൊള്ളയടിക്കൽ സംഘവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഡസൻ കണക്കിന് ആളുകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഒരു സംഘത്തിന്റെ നേതാവാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനെന്നും വിമർശനമുണ്ട്.
ദി ടെലിഗ്രാഫ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് കാന്റർബറി ആർച്ച് ബിഷപ്പിൽ നിന്ന് അവാർഡ് ലഭിച്ച ഒരു പാകിസ്ഥാൻ പുരോഹിതൻ ദൈവനിന്ദയെ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഘത്തെ സംരക്ഷിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെട്ടു. മതസൗഹാർദ്ദത്തിനായുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രത്യേക ദൂതൻ താഹിർ അഷ്റഫിക്ക് സെപ്റ്റംബർ 11 ന് മതസഹിഷ്ണുതയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയ്ക്ക് ഡാം സാറാ മുല്ലള്ളി അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ്, പാകിസ്ഥാൻ പൗരത്വമുള്ള അഷ്റഫി മുമ്പ് ഒസാമ ബിൻ ലാദനെ പ്രശംസിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഹ്യൂബർട്ട് വാൾട്ടർ അവാർഡ് പിൻവലിച്ചു.
അഷ്റഫിയെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ അവകാശവാദം
അന്വേഷണത്തെത്തുടർന്ന് അഷ്റഫിയെയും സഹോദരനെയും കുറിച്ച് ദി ടെലിഗ്രാഫ് നിരവധി പ്രധാന അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. അഴിമതിക്കാരായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സഹകരിച്ച് ഡസൻ കണക്കിന് ആളുകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത ഒരു മതനിന്ദ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ സംഘത്തിന്റെ നേതാവാണ് അഷ്റഫിയുടെ സഹോദരൻ. അഷ്റഫി തന്റെ സഹോദരനെ പരസ്യമായി ന്യായീകരിച്ചു, കൂടാതെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജഡ്ജിയെ അദ്ദേഹം നായ എന്ന് പോലും വിളിച്ചു.
പാകിസ്ഥാനിൽ ദൈവനിന്ദ വധശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്. ഈ സംഘങ്ങൾ യുവാക്കളെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വശീകരിച്ച്, ദൈവനിന്ദ പോലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് വഞ്ചിക്കുകയും, പിന്നീട് ഹണി ട്രാപ്പുകൾ വഴി പണം തട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. മതനിന്ദ കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ഈ സംഘമാണെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഇത് കുറച്ച് ഡസൻ മാത്രമായിരുന്നു, എന്നാൽ 2023 ൽ ഇത് 200 ആയി ഉയർന്നു.
രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ മാധ്യമ സ്ഥാപനമായ ഫാക്ട് ഫോക്കസിന്റെ അന്വേഷണമനുസരിച്ച്, ഈ സംഘത്തിലെ കുറഞ്ഞത് നാല് ഇരകളെങ്കിലും പീഡനം മൂലം മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ജീവിതങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച അഷ്റഫിക്ക് ആർച്ച് ബിഷപ്പിന്റെ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണം തങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങൾ പറയുന്നു.
ആരോപണങ്ങൾ അഷ്റഫി നിഷേധിക്കുന്നു
താനും സഹോദരനും ദൈവദൂഷണ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് താഹിർ അഷ്റഫി പറഞ്ഞു. വിമർശകർ പണം തട്ടിയെടുത്തുവെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിച്ചു. പാകിസ്ഥാനിലെ ക്രിസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ സുഹൃത്തായും തീവ്ര മുസ്ലീം ഗ്രൂപ്പുകളുമായും തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായും ചർച്ച നടത്തുന്ന എളുപ്പത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്ന വ്യക്തിയായും അഷ്റഫി യുകെയിലും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലും അറിയപ്പെടുന്നു.