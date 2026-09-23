ന്യൂദൽഹി: പാകിസ്ഥാനോടൊപ്പം ചേർന്ന് കശ്മീരിൽ വിഷം വമിപ്പിച്ച ഇസ്ലാമിക് രാജ്യങ്ങളുടെ സംഘടനയ്ക്ക് ഇന്ത്യ ഉചിതമായ മറുപടി നൽകി. മാത്രമല്ല, ഈ സംഘടനയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ഇന്ത്യ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി ഇന്ത്യ
ജമ്മു കശ്മീരിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒഐസി കോൺടാക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ നടത്തിയ അനാവശ്യവും വസ്തുതാവിരുദ്ധവുമായ തെറ്റായ പരാമർശങ്ങൾ ഇന്ത്യ നിരാകരിക്കുന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. പൂർണമായും ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളായ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ ഒഐസിക്ക് അവകാശമില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
വേർതിരിക്കാനാവാത്ത ഭാഗങ്ങൾ
ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക് എന്നീ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യമായ ഭാഗങ്ങളാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായി ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. അത്തരം പ്രേരിത ഉള്ളടക്കത്തിന് ആവർത്തിച്ചുള്ള അംഗീകാരം OIC യുടെ വിശ്വാസ്യതയെക്കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുവെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
പാകിസ്ഥാനെ ഉപദേശിക്കണം
കൂടാതെ പാകിസ്ഥാന്റെ തീവ്രവാദ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ, OIC പാകിസ്ഥാന്റെ കെട്ടിച്ചമച്ചതും പ്രേരിതവുമായ പ്രചാരണത്തിന് ഒരു വേദി ഒരുക്കുന്നതിനുപകരം അവരെ ഉപദേശിക്കണമെന്ന് ശക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചു. തീവ്രവാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലും സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതിലും പാകിസ്ഥാന് നല്ല രേഖകളുണ്ട്. സ്വന്തം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്ന തീവ്രവാദ ഭീഷണിയെ ആത്മപരിശോധന നടത്തി അഭിസംബോധന ചെയ്യണമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇന്ത്യയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്
ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോ-ഓപ്പറേഷൻ (ഒഐസി) യോഗത്തിൽ, കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്വയം നിർണ്ണയാവകാശത്തിനായുള്ള പിന്തുണ സംഘം ആവർത്തിച്ചു. തുടർന്ന് ഇന്ത്യ ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.