ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം രൂക്ഷമായി. പാകിസ്ഥാനിലെ ബലൂചിസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഗുലിസ്ഥാൻ സെക്ടറിൽ വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നിരവധി അഫ്ഗാൻ താലിബാൻ പോരാളികളെ വധിച്ചതായി പാകിസ്ഥാൻ സുരക്ഷാ സേന അവകാശപ്പെട്ടു.
പാകിസ്ഥാൻ സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അഫ്ഗാൻ താലിബാൻ പോരാളികൾ പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറി അവിടെ ആക്രമണം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതിനുശേഷം, പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം തിരിച്ചടിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, മരണസംഖ്യയും സംഭവത്തിന്റെ സാഹചര്യവും സ്വതന്ത്രമായി പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
വ്യാഴാഴ്ച പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ 10 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വ്യോമ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തി. ഈ സംഭവവികാസത്തിന് ശേഷം ബുധനാഴ്ച അഫ്ഗാൻ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഡ്രോണുകൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് തൊടുത്ത് വിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഇതിനെത്തുടർന്ന് പാകിസ്ഥാൻ സ്വയം പ്രതിരോധത്തിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും അഫ്ഗാനിൽ ആക്രമണം നടത്തിയെന്നും പാകിസ്ഥാൻ ഇൻഫർമേഷൻ മന്ത്രി തരാർ പറഞ്ഞു,
ഗുലിസ്ഥാൻ സെക്ടറിൽ ഇരുവരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി
ബലൂചിസ്ഥാനിലെ ഗുലിസ്ഥാൻ സെക്ടറിലെ പാകിസ്ഥാൻ പ്രദേശത്തേക്ക് അഫ്ഗാൻ താലിബാൻ പോരാളികൾ കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ നടത്തുന്ന എപിപി വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതേ സമയം പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിൽ നാല് അഫ്ഗാൻ സിവിലിയന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അഫ്ഗാൻ താലിബാൻ സർക്കാർ വക്താവ് സബിഹുള്ള മുജാഹിദ് വ്യാഴാഴ്ച ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
എട്ട് ഡ്രോണുകൾ വെടിവച്ചിട്ടതായി പാകിസ്ഥാൻ
ബുധനാഴ്ച പാകിസ്ഥാൻ സുരക്ഷാ സേന എട്ട് ഡ്രോണുകൾ വെടിവച്ചിട്ടതായി അറിയിച്ചു. നാലെണ്ണം തോർഖാം അതിർത്തിക്ക് സമീപവും നാലെണ്ണം ഖൈബർ പഖ്തുൻഖ്വ പ്രവിശ്യയിലെ കൊഹാട്ടിന് സമീപവും വെടിവച്ചിട്ടതായി അവകാശപ്പെട്ടു. പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള നിലവിലെ സംഘർഷങ്ങളിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന സംഭവവികാസമാണ് സെപ്റ്റംബർ 21-ലെ പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ. ഈ ആക്രമണങ്ങൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ നിരോധിത ടിടിപിയുടെ ക്യാമ്പുകളെയും ഒളിത്താവളങ്ങളെയും ലക്ഷ്യം വച്ചായിരുന്നുവെന്ന് ഇസ്ലാമാബാദ് പറഞ്ഞു, അതിൽ നിരവധി ചാവേർ ബോംബർമാർ ഉൾപ്പെടെ 28 തീവ്രവാദികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
എന്നിരുന്നാലും, ആക്രമണങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നാല് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി പറഞ്ഞ് അഫ്ഗാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പാകിസ്ഥാന്റെ അവകാശവാദം നിരസിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ നടപടിയെ താലിബാൻ സർക്കാർ അപലപിക്കുകയും പ്രതിഷേധം അറിയിക്കാൻ ഇസ്ലാമാബാദിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചുവരുത്തുകയും ചെയ്തു.