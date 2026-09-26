ചെന്നൈ: മുന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും നടനുമായിരുന്ന എം ജി ആറിന്റെ സത്യ ഗാര്ഡന്സ് എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭാഗമായ സ്വത്തിന്മേലുള്ള പുതിയ അവകാശവാദം മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി തള്ളി.
1987 ജനുവരി 18-ലെ എംജിആറിന്റെ വില്പത്രത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സ്വത്തെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. 1992-ല് ഹൈക്കോടതി ഇത് പരിശോധിച്ചിരുന്നു. അതിനാല്, എംജിആറിന്റെ സഹോദരന് എംജി ചക്രപാണിയുടെ അനന്തരാവകാശികളുടെ ഈ അവകാശവാദം നിലനില്ക്കില്ല.
വിരുഗമ്പാക്കത്തെ സ്വത്ത് എംജിആറിന്റെ വില്പത്രത്തില് ഉള്പ്പെടുന്നില്ലെന്നും അതിനാല് ഹിന്ദു പിന്തുടര്ച്ചാവകാശ നിയമപ്രകാരം അവകാശികളായ തങ്ങള്ക്ക് അത് ലഭിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു വാദം.
വില്പത്രത്തില് പരാമര്ശിച്ചിരിക്കുന്ന ‘സത്യ ഗാര്ഡന്’ എന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ സ്വത്തെന്നും എംജിആര് സ്കൂള് ആന്ഡ് ഹോം ഫോര് ദി സ്പീച്ച് ആന്ഡ് ഹിയറിംഗ് ഇംപയേഡ് ട്രസ്റ്റിന് ഇത് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നും എംജിആര് എസ്റ്റേറ്റിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര് വാദിച്ചു. കോടതി ഈ വാദം അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.