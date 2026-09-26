കൊൽക്കത്ത : പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വിഭാഗത്തിലെ എംഎൽഎയായ കുനാൽ ഘോഷ് ശനിയാഴ്ച ഹൂഗ്ലി ജില്ലയിലെ സെറാംപൂരിലേക്ക് ഒരു റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നതിനിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാറിന് നേരെ മുട്ടയേറുണ്ടായി. “കുനാൽ ഘോഷ് ഗോ ബാക്ക്” പോലുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജനക്കൂട്ടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാർ വളയുന്നത് കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണത്തിൽ കാറിന്റെ പിൻവശത്തെ ഗ്ലാസ് തകർന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് ഘോഷ് റാലി ഒഴിവാക്കി കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടിവന്നു. പിന്നീട്, ആക്രമണത്തിന് ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ ഘോഷ്, സംസ്ഥാനത്തെ ജംഗിൾ രാജിന്റെ പ്രകടനമാണിതെന്ന് പറഞ്ഞു. തന്റെ കാറിന്റെ പിൻഭാഗത്തെ ചില്ല് തകർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസിൽ പരാതി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഘോഷിനെതിരായ ആക്രമണത്തിന് ബിജെപിയെ മമത ബാനർജി ലക്ഷ്യം വച്ചു. ഭരണകക്ഷി പശ്ചിമ ബംഗാളിന് ശല്യം സൃഷ്ടിക്കരുതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. അതേ സമയം തന്നെ 2026 ലെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെത്തുടർന്ന് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം, മദൻ മിത്ര , സൗമിത്ര ബാനർജി തുടങ്ങിയ ടിഎംസി നേതാക്കൾക്കെതിരെ സമാനമായ നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ സോനാർപൂരിൽ അഭിഷേക് ബാനർജിക്ക് നേരെയും മുട്ടയെറിഞ്ഞിരുന്നു. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾക്കെല്ലാം പിന്നിൽ ബിജെപിയാണെന്നാണ് ടിഎംസിയുടെ പൊള്ളയായ ആരോപണം.