ഡെറാഡൂൺ : ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ നിരവധി ജില്ലകളിൽ റെഡ്, ഓറഞ്ച് മഴ അലേർട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ചാർ ധാം യാത്ര ശനിയാഴ്ച ഉച്ച മുതൽ ഞായറാഴ്ച വരെ നിർത്തിവച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയിലുടനീളവും വിദേശത്തുനിന്നും എത്തുന്ന തീർത്ഥാടകരുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത്, അതത് ജില്ലകളിലെ തീർത്ഥാടകരോട് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഗർവാൾ കമ്മീഷണർ ആനന്ദ് സ്വരൂപ് എല്ലാ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റുകൾക്കും ഒരു കത്ത് നൽകി. കാലാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെട്ടാൽ തീർത്ഥാടനം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു.
അതേ സമയം തന്നെ
സെപ്റ്റംബർ 26, 27 തീയതികളിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ചുവപ്പ്, ഓറഞ്ച്, മഞ്ഞ അലേർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശനിയാഴ്ച ബാഗേശ്വർ, പിത്തോരാഗഡ്, ചമ്പാവത്ത്, നൈനിറ്റാൾ, ഉദ്ദം സിംഗ് നഗർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെറാഡൂൺ, പൗരി, രുദ്രപ്രയാഗ്, ചമോലി, അൽമോറ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും ഹരിദ്വാർ, ഉത്തരകാശി, തെഹ്രി എന്നിവിടങ്ങളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടുമാണ്.
ഞായറാഴ്ച ഡെറാഡൂൺ, തെഹ്രി, പൗരി, ഹരിദ്വാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ റെഡ് അലർട്ടും ഉത്തരകാശി, ചമോലി, നൈനിറ്റാൾ, രുദ്രപ്രയാഗ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാഗേശ്വർ, അൽമോറ, ചമ്പാവത്ത്, ഉദ്ദം സിംഗ് നഗർ, പിത്തോരാഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഈ വർഷം 50 ലക്ഷത്തിലധികം തീർത്ഥാടകർ ചാർ ധാം സന്ദർശിച്ചു
ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ചാർ ധാം ആരാധനാലയങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണം ഈ വർഷം 50 ലക്ഷം കവിഞ്ഞു. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇതുവരെ ഏകദേശം 50.87 ലക്ഷം ഭക്തർ ബദരീനാഥ്, കേദാർനാഥ്, ഗംഗോത്രി, യമുനോത്രി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ബുധനാഴ്ച വരെ ചമോലി ജില്ലയിലെ ഹേമകുണ്ഡ് സാഹിബ് സന്ദർശിച്ച ഏകദേശം 3.26 ലക്ഷം തീർത്ഥാടകരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ബദരീനാഥിൽ 17.47 ലക്ഷം തീർത്ഥാടകരാണ് എത്തിയത്. തൊട്ടുപിന്നിൽ കേദാർനാഥിൽ 15.03 ലക്ഷം തീർത്ഥാടകരും ഗംഗോത്രിയിൽ 7.95 ലക്ഷം തീർത്ഥാടകരും യമുനോത്രിയിൽ 7.13 ലക്ഷം തീർത്ഥാടകരുമാണ് എത്തിയത്.
ഏപ്രിൽ 19 ന് ആരംഭിച്ച ചാർ ധാം യാത്ര നവംബർ വരെ തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ശൈത്യകാലം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നാല് ആരാധനാലയങ്ങളുടെയും കവാടങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത തീയതികളിൽ അടയ്ക്കും.
കനത്ത മഴ, മണ്ണിടിച്ചിൽ, കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് സംഭവങ്ങൾ എന്നിവ കാരണം തീർത്ഥാടനം, പ്രത്യേകിച്ച് കേദാർനാഥ് പാത, മൺസൂൺ സമയത്ത് ആവർത്തിച്ച് തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഈ ആഴ്ച ആദ്യം, കേദാർനാഥ് ട്രെക്കിംഗ് റൂട്ടിലെ ചിർബാസയ്ക്ക് സമീപം കനത്ത മഴയിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് യാത്ര രണ്ട് ദിവസത്തിലേറെ നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച പാത വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം തീർത്ഥാടനം പുനരാരംഭിച്ചു. സെപ്റ്റംബറിൽ യാത്രയ്ക്ക് വേഗത വർദ്ധിച്ചു, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി പ്രതിദിനം ശരാശരി 13,000 തീർത്ഥാടകർ ചാർ ധാം ആരാധനാലയങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിനിടെ പ്രതിവർഷം 50 ലക്ഷത്തിലധികം തീർത്ഥാടകർ തീർത്ഥാടനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.