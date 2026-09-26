കൊല്ലം:കരുനാഗപ്പള്ളിയില് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരന് നേരെ യുവമോര്ച്ച പ്രവര്ത്തകരുടെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം.കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ കൊല്ലത്ത് എത്തിയപ്പോള് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് കരിങ്കൊടി കാട്ടിയതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് യുവമോര്ച്ചയുടെ പ്രതിഷേധം .
രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള് അട്ടിമറിക്കുന്നെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് അമിത്ഷായ്ക്കെതിരെ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസിന്റെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായത്.സഹകരണ സംരംഭങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം, മാതാ അമൃതാനന്ദമയിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷം എന്നിവയില് പങ്കെടുക്കാനാണ് അമിത് ഷാ കൊല്ലത്ത് എത്തിയത്.
ആശ്രാമം മൈതാനത്ത് ഹെലികോപ്റ്റര് ഇറങ്ങി കുണ്ടറയിലെ പരിപാടിക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോഴാണ് വാഹന വ്യൂഹത്തിന് മുന്നിലേക്ക് പ്രതിഷേധക്കാര് ചാടി വീണത്. ‘അമിത് ഷാ ഗോ ബാക്ക്’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിയോടെയായിരുന്നു കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം. സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് ആക്ഷേപമുയര്ന്നിട്ടുണ്ട്.