റിയാദ് : മക്ക, ജിദ്ദ, യാൻബു, തബൂക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സൗദി അറേബ്യ മറ്റൊരു അപകട മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് മക്ക സിറ്റിയിലെ നാഷണൽ ഏർലി വാണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് സൗദി സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതേസമയം കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം അലേർട്ടുകൾ പിൻവലിച്ചു. ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും പുണ്യസ്ഥലമായ മക്കയ്ക്കും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആദ്യം സൗദി സിവിൽ ഡിഫൻസ് സമാനമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
റിയാദിന് വ്യോമാക്രമണ ഭീഷണി മുന്നറിയിപ്പ്
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തലസ്ഥാനമായ റിയാദിലെ താമസക്കാർക്ക് സൗദി അറേബ്യ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു . ഈ മാസം യെമൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുമായുള്ള സംഘർഷം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം സൗദി അറേബ്യ തലസ്ഥാനത്ത് വ്യോമാക്രമണ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. പ്രദേശം ശത്രുതാപരമായ വ്യോമാക്രമണ ഭീഷണിയിലാണ് എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ആളുകൾ വീടുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ തുടരാൻ അലേർട്ടിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ റിയാദിൽ ഒരു സ്ഫോടനം കേട്ടു, രാവിലെ വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം വലിയ പുകപടലം കണ്ടതായി താമസക്കാർ അവകാശപ്പെട്ടു. നാശനഷ്ടങ്ങളോ ആളപായമോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, സൗദി അധികൃതരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
ഹൂത്തികൾ ആക്രമണം ശക്തമാക്കുന്നു
സൗദി അറേബ്യയും ഹൂത്തികളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ഈ മാസം രൂക്ഷമായി. ബുധനാഴ്ച മക്കയെ ലക്ഷ്യമിട്ടതിന് ഹൂത്തികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും അതിനെ ഭീരുത്വപൂർണ്ണമായ ഭീകരാക്രമണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, മേഖലയിലെ നിരവധി സൗദി താവളങ്ങൾ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും പുണ്യനഗരമായ മക്കയെ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഹൂത്തികൾ പറഞ്ഞു.
തുടർന്ന് ഇതിനു മറുപടിയായി സൗദി അറേബ്യ ഹൂത്തി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുന്നേറ്റം തടയാൻ അത് സഹായിച്ചില്ല. സൗദികൾക്കെതിരെ ആക്രമണം തുടരുമെന്ന് ഹൂത്തികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.