ന്യൂദല്ഹി: ‘സേവ സങ്കല്പ്പ് അഭിയാന്’ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഭാരതീയ ജനതാ പാര്ട്ടി വെളളിയാഴ്ച ന്യൂദല്ഹിയിലെ ആസ്ഥാന ഓഫീസില് സൗജന്യ മെഡിക്കല് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പ്രമുഖ ഡോക്ടര്മാരും മെഡിക്കല് വിദഗ്ധരും ക്യാമ്പ് നയിച്ചു.
പാര്ട്ടി ഓഫീസ് ജീവനക്കാരും കുടുംബാംഗങ്ങളും സമഗ്ര ആരോഗ്യ പരിശോധന നടത്തി. ആവശ്യമായ മരുന്നുകളും ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ നിര്ദ്ദേശങ്ങളും ഡോക്ടര്മാര് നല്കി.
ഓഫീസ് ജീവനക്കാരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ക്യാമ്പില് ആവേശത്തോടെ പങ്കെടുക്കുകയും അവിടെ ലഭ്യമാക്കിയ സേവനങ്ങള് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായി പാര്ട്ടി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില് അറിയിച്ചു. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിര്ദ്ദേശങ്ങളും വിദഗ്ധര് നല്കി.പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ‘ഫിറ്റ് ഇന്ത്യ’, ‘ആരോഗ്യ ഭാരതം’ എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങള് ഇവിടെ സ്മരണീയമാണ്.