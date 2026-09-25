ന്യൂദല്ഹി : കഴിഞ്ഞ 12 വര്ഷത്തിനിടെ ഭാരതത്തിലെ നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലുണ്ടായ വലിയ പുരോഗതിയെ അദ്ദേഹം എടുത്തു കാട്ടി. രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകള് കൂടുതല് സ്വയംപര്യാപ്തരും സാമ്പത്തികമായി ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ടവരുമായി മാറിയെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
‘സേവാ സങ്കല്പ്പ് അഭിയാനി’ന്റെ ഭാഗമായി വാരാണസിയില് നിന്ന് വഡ്നഗറിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ‘സേവാ യാത്രികരു’മായി വെളളിയാഴ്ച നടത്തിയ ഓണ്ലൈന് സംവാദത്തിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞത്. സാമൂഹിക സേവനം, സാമൂഹിക പരിഷ്കരണം, ക്രിയാത്മകമായ മാറ്റം എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യം നരേന്ദ്ര മോദി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
എല്ലാവരുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെയും സംഭാവനയോടെയും മാത്രമേ ‘വികസിത ഭാരതം’ എന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാനാകൂ എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ മൂല്യങ്ങള് വഡ്നഗര് നല്കിയപ്പോള്, കാശി ആ മൂല്യങ്ങള്ക്ക് സേവനത്തിന്റെ അനവധി വര്ണ്ണങ്ങള് കൂടി പകര്ന്നുനല്കിയെന്ന് അദ്ദേഹം ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു. സേവനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങളിലൂടെ യുവജനങ്ങള് മുന്നോട്ടുപോകുന്നതില് അദ്ദേഹം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
സംവാദത്തിനിടെ, യാത്രികര് തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങള് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി പങ്കുവെച്ചു. യാത്രയിലുടനീളമുള്ള അനുഭവങ്ങള് ഒരു ഡയറിയില് രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാന് അദ്ദേഹം യാത്രികരോട് നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
നരേന്ദ്ര മോദി 25 വര്ഷത്തെ പൊതുസേവനം പൂര്ത്തിയാക്കിയതിന്റെ ഭാഗമായി,സെപ്തംബര് 17 മുതല് ഒക്ടോബര് 17 വരെ ഇന്ത്യയിലുടനീളം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാസത്തെ ദേശീയ പ്രചാരണ പരിപാടിയാണ് ‘സേവാ സങ്കല്പ്പ് അഭിയാന്’.
സേവാ സങ്കല്പ് അഭിയാന്റെ കീഴില് ഉത്തര്പ്രദേശിലെ വാരണാസിയില് നിന്ന് ഗുജറാത്തിലെ വാഡ്നഗറിലേും തിരിച്ചും പൊതു സമൂഹ സേവന യാത്രയില് പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ് സേവാ യാത്രികള്. യാത്രയ്ക്കിടെയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ശുചിത്വ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, വൃക്ഷത്തൈ നടീല്, ഗ്രാമയോഗങ്ങള്, സ്കൂളുകളിലും ആശുപത്രികളിലും സാമൂഹ്യ സേവനം എന്നിവ ഉള്പ്പെടുന്നു.