കൊച്ചി: വ്യത്യസ്ത മതത്തില് പെട്ടവര്ക്കും മിശ്രവിവാഹ സംവരണ ആനുകൂല്യങ്ങള് നല്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിര്ദേശിച്ചു. കോട്ടയം സ്വദേശിനി ജിഷ സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജിയിലാണ് നടപടി. വില്ലേജ് ഓഫീസ് മാനുവലിലെ വ്യവസ്ഥകള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ജിഷയുടേത് ഒരു മതാന്തര വിവാഹം മാത്രമാണെന്നും അതിനാല് മിശ്രവിവാഹ സംവരണത്തിന് അര്ഹതയില്ലെന്നുള്ള സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ വാദമാണ് കോടതി തളളിയത്.
റോമന് കാത്തലിക് ക്രിസ്ത്യന് വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ട ജിഷ, ഹിന്ദു പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിലെ നിഷു സോമനെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത്. കോട്ടയം പ്രിന്സിപ്പല് അഗ്രികള്ച്ചറല് ഓഫീസര്ക്ക് കീഴില് ഫാം ജീവനക്കാരിയായി ‘മിശ്രവിവാഹിത’ സംവരണ കോട്ടയില് ജിഷയ്ക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്ന്ന് സംവരണം തെളിയിക്കുന്ന രേഖ ഹാജരാക്കാന് അധികൃതര് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
2007 ഫെബ്രുവരി 1-ന് വൈക്കം തഹസീല്ദാര് നല്കിയ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ജിഷ ഹാജരാക്കിയെങ്കിലും അടുത്ത കാലത്തെ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് നിര്ബന്ധിച്ചു. മീനച്ചില് തഹസീല്ദാരെ സമീപിച്ചപ്പോള് ഭര്ത്താവും ഭാര്യയും വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളില്പ്പെട്ടവരായതിനാല് മിശ്രവിവാഹമായി പരിഗണിക്കാനാവില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട്. ഇതോടെ ജിഷ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. 2022 നവംബറില് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് താത്കാലികമായി സ്വീകരിച്ച് ജിഷയെ ജോലിയില് പ്രവേശിക്കാന് കോടതി അനുമതി നല്കിയിരുന്നു. എന്നാല് നിയമനം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി നല്കിയിരുന്നില്ല.