തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ തീരപ്രദേശങ്ങളില് ശക്തമായ തിരമാലയ്ക്കും കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിനും സാധ്യതയെന്ന് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം. ഈ സാഹചര്യത്തില് എല്ലാ തീരദേശ ജില്ലകളിലും ചുവപ്പ് ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കേരള തീരത്ത് ശനിയാഴ്ച പുലര്ച്ചെ രണ്ടര മുതല് തിങ്കളാഴ്ച രണ്ടര വരെ 1.0 മുതല് 1.5 മീറ്റര് വരെ ഉയര്ന്ന തിരമാലയ്ക്കും കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിനും സാധ്യത. തീരദേശ മേഖലകളില്, പ്രത്യേകിച്ച് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളില്, വെള്ളം കയറാനും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
താഴെ പറയുന്ന പ്രദേശങ്ങളില് പ്രത്യേക ജാഗ്രത നിര്ദേശം നല്കി.
തിരുവനന്തപുരം: കാപ്പില് മുതല് പൊഴിയൂര് വരെ
കൊല്ലം: ആലപ്പാട് മുതല് ഇടവ വരെ
ആലപ്പുഴ: ചെല്ലാനം മുതല് അഴീക്കല് ജെട്ടി വരെ
എറണാകുളം: മുനമ്പം എഫ്എച്ച് മുതല് മറുവക്കാട് വരെ
തൃശൂര്: ആറ്റുപുറം മുതല് കൊടുങ്ങല്ലൂര് വരെ
മലപ്പുറം: കടലുണ്ടി നഗരം മുതല് പാലപ്പെട്ടി വരെ
കോഴിക്കോട്: ചോമ്പാല എഫ്എച്ച് മുതല് രാമനാട്ടുകര വരെ
കണ്ണൂര്: വളപട്ടണം മുതല് ന്യൂ മാഹി വരെ
കാസറഗോഡ്: കുഞ്ചത്തൂര് മുതല് കോട്ടക്കുന്ന് വരെ