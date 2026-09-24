ന്യൂദൽഹി: രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പത്രസമ്മേളനത്തെ ബിജെപി പരിഹസിച്ചു. ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തെറ്റായ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണെന്ന് ബിജെപി ആരോപിച്ചു. കോൺഗ്രസിന്റെ പത്രസമ്മേളനത്തെ നുണകളുടെ പ്രതിധ്വനി എന്ന് ബിജെപി നേതാവ് പ്രദീപ് ഭണ്ഡാരി വിശേഷിപ്പിച്ചു.
പൊതുജന പിന്തുണ നേടാൻ കഴിയുന്നില്ല
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പത്രസമ്മേളനം ഫലശൂന്യമായിരുന്നുവെന്ന് പ്രദീപ് ഭണ്ഡാരി എക്സിൽ എഴുതി. ജനാധിപത്യ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പൊതുജനപിന്തുണ നേടാൻ കഴിയാത്ത നിരാശനായ ഒരു നേതാവിൽ നിന്നുള്ള
നുണകളുടെ പ്രതിധ്വനിയാണ് അത്. 2014 മുതൽ ബിജെപിക്കെതിരെ ഭരണവിരുദ്ധ തരംഗം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാദം തെറ്റാണെന്ന് ഭണ്ഡാരി പറഞ്ഞു. 2014 മുതൽ ബിജെപി 20 തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ഇതിന് മറുപടിയായി ഭണ്ഡാരി പറഞ്ഞു.
റായ്ബറേലിയിൽ തുടർച്ചയായി 16 വിജയങ്ങൾ
നെഹ്റുവിന്റെ കാലത്ത് കോൺഗ്രസ് വോട്ട് മോഷ്ടിക്കൽ നടത്തിയിരുന്നോ എന്ന് പ്രദീപ് ഭണ്ഡാരി ചോദിച്ചു. കോൺഗ്രസ് തുടർച്ചയായി 16 തവണ റായ്ബറേലിയിൽ വിജയിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ബിജെപി എംപി സുധാൻഷു ത്രിവേദിയും തന്റെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ രാഹുലിന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകി. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കെതിരെ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമില്ലെന്ന രാഹുലിന്റെ വാദത്തിന് മറുപടിയായി, ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഈ രാജ്യത്ത് സ്ഥാപിതമായ ഒരു വസ്തുതയാണെന്നും ബിജെപി അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷവും ഇത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞതായി ബിജെപി എംപി സുധാൻഷു ത്രിവേദി പറഞ്ഞു.
രാഹുലിന് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലാകുന്നില്ല
കോൺഗ്രസിനെതിരായ ഭരണവിരുദ്ധ തരംഗം തീർച്ചയായും വളരെ ശക്തവും നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ്. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ധാരണയുമില്ല. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നിലവിലില്ലാത്ത 1967 മുതൽ കോൺഗ്രസ് ഒരിക്കലും തമിഴ്നാട്ടിൽ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും രാജ്യസഭാംഗം പറഞ്ഞു. 1977 മുതൽ ബംഗാളിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല. 1977 മുതൽ 2011 വരെ 34 വർഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ അവിടെ ഭരിച്ചു, എന്നിട്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, കാണുന്നില്ല, എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഭരണവിരുദ്ധ വിഷയം ഉന്നയിക്കുന്നുവെന്നും സുധാൻഷു ത്രിവേദി പറഞ്ഞു.