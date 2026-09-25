കൊൽക്കത്ത: പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ വിമർശനങ്ങൾക്കിടെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ബിജെപി പ്രസിഡന്റ് സാമിക് ഭട്ടാചാര്യ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ (സിഇസി) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ ശക്തമായി പിന്തുണച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് സമാധാനപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനും വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം കുറഞ്ഞത് പത്മഭൂഷണെങ്കിലും അർഹനാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച ഭട്ടാചാര്യ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കൾ പോലും രാഹുലിന്റെ വാക്കുകൾ ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പോലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം എന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിച്ച സാമിക് ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞു. അവർ അദ്ദേഹത്തെ ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നില്ല. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന് പത്മഭൂഷൺ എങ്കിലും ലഭിക്കണം. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിപ്പിനെയും ഭരണപരമായ നടപടികളെയും പ്രശംസിച്ച ബിജെപി നേതാവ്, വോട്ടർമാർക്ക് അക്രമമോ ഭയമോ ഇല്ലാതെ തങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇതിനു പുറമെ ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭീഷണിയുടെ അന്തരീക്ഷം ഇല്ലാതിരുന്നതിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൊലപാതക സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ആളുകൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുവാദം ലഭിച്ചു. മാത്രമല്ല, അത്തരമൊരു അതിർത്തി സംസ്ഥാനത്ത്, ബംഗ്ലാദേശി നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരുടെ പേരുകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ മുൻകൈയെടുത്തു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേടുകൾ തടയാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ പൊതുജനങ്ങൾ വളരെയധികം വിലമതിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾ അത്തരമൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അപൂർവമായി മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അതിനാൽ, പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പൊതുജനങ്ങൾ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു