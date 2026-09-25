ജയ്പൂർ: ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി (ബിജെപി) നേതാവ് പ്രസൻ ചന്ദ് മേത്ത ജോധ്പൂർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന്റെ മേയറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു, ബിജെപിയിൽ നിന്നുള്ള സുനിൽ കോത്താരി ജയ്പൂർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ മേയറായും ബിജെപി നേതാവ് അനുസൂയ ഗോസ്വാമി കോട്ട മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന്റെ മേയറായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
ജോധ്പൂരിലെ 100 കൗൺസിലർമാരിൽ 53 പേരുടെ വോട്ടുകൾ ബിജെപിക്ക് ലഭിച്ചു. കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് 47 വോട്ടുകളും ലഭിച്ചു. ജയ്പൂർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിൽ ബിജെപിക്ക് 89 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് 60 വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്. 150 വാർഡുകളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 15-നായിരുന്നു വോട്ടെണ്ണൽ നടന്നത്. വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് ബിജെപിയുടെ സുനിൽ കോത്താരിയെ കൗൺസിലർമാർ ജയ്പൂർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ മേയറായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
ജയ്പൂരിന്റെ വികസനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പാർട്ടി സംഘടനയുടെയും നഗരത്തിന്റെയും പുരോഗതിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും പദ്ധതികളും എല്ലാ വീടുകളിലും എത്തിക്കുമെന്നും കോത്താരി പറഞ്ഞു. കോട്ട മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിൽ കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർമാർ പാർട്ടി നിലപാടിന് വിരുദ്ധമായി വോട്ട് ചെയ്തു. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ബിജെപിക്ക് 65 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് 35 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്.
മത്സരിച്ച നാല് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ രണ്ടുപേർ നേരത്തെ തന്നെ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി അനുസൂയ ഗോസ്വാമിയെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഗോസ്വാമിക്ക് 65 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു. 57 ബിജെപി കൗൺസിലർമാരും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രണ്ട് സ്വതന്ത്രരും ചേർന്നുള്ള ആകെ 59 വോട്ടുകളേക്കാൾ 6 വോട്ടുകൾ അധികം ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ലഭിച്ചു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. മറുവശത്ത്, 39 കൗൺസിലർമാരുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസിന് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ലഭിച്ചത് 35 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ്; അതായത്, പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ 4 വോട്ടുകൾ കുറവാണ് കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ചത്.
രഹസ്യ ബാലറ്റ് ആയതിനാൽ ഏത് കൗൺസിലറാണ് ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, ഫലങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ ‘ക്രോസ്-വോട്ടിംഗ്’ നടന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.