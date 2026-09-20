ലാഹോർ: പാകിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ സഹോദരി അലീമ ഖാനെ അടുത്തയാഴ്ച പാർട്ടി നടത്താനിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് മുന്നോടിയായി ലാഹോറിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അലീമയെ കോട്ട് ലഖ്പത് ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായി വാർത്താ ഏജൻസി പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ മോചനം ആവശ്യപ്പെട്ട് അടുത്തയാഴ്ച ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. 73 കാരനായ ഖാൻ 2023 മുതൽ റാവൽപിണ്ടിയിലെ ഉയർന്ന സുരക്ഷയുള്ള അഡിയാല ജയിലിലാണ്.
പൊതുസമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയായി കരുതുന്ന ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രാദേശിക പോലീസിന് അനുവദിക്കുന്ന 1960 ലെ പഞ്ചാബ് മെയിന്റനൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഓർഡർ ഓർഡിനൻസ് പ്രകാരമാണ് അലീമയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ലാഹോർ മുഹമ്മദ് അലി ഇജാസ് 30 ദിവസത്തെ തടങ്കൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
അലീമയുടെ തടങ്കലിനെക്കുറിച്ച് പി.ടി.ഐ സ്ഥാപകയുടെ മറ്റൊരു സഹോദരിയായ നൊറീൻ നിയാസി ജിയോ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. അലീമയെ കോട്ട് ലഖ്പത് ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായി തനിക്ക് വിവരം ലഭിച്ചുവെന്നും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കൂടാതെ ഇത് നിയമമല്ല, നിയമവിരുദ്ധമായ അറസ്റ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പി.ടി.ഐ സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെക്രട്ടറി ഷെയ്ഖ് വഖാസ് അക്രം അറസ്റ്റിനെ അപലപിച്ചു.