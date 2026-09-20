സനാ : സൗദി അറേബ്യയെ പിന്തുണച്ച് പാകിസ്ഥാനും തുർക്കിയും യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടരുതെന്ന് ഹൂത്തി വിമതരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. യെമന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം നിയന്ത്രിക്കുകയും സൗദി അറേബ്യയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഹൂത്തികൾ പാകിസ്ഥാനും തുർക്കിക്കും സൈനിക ഭീഷണി മുഴക്കിയിട്ടുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യയെ പിന്തുണച്ച് യെമനിൽ സൈനികമായി ഇടപെടരുതെന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഹൂത്തികൾ അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.
മക്ക സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാർ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സാധ്യത പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരസ്യമായി പ്രസ്താവിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഹൂത്തികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. സൗദി അറേബ്യ, പാകിസ്ഥാൻ, തുർക്കി എന്നിവ തമ്മിൽ ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ ഒപ്പുവച്ച ത്രികക്ഷി കൂട്ടായ സുരക്ഷാ കരാറാണ് മക്ക കരാർ. ഒരു രാജ്യത്തിനു നേരെയുള്ള സൈനിക ആക്രമണം മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾക്കുമെതിരായ ആക്രമണമായി കരാർ കണക്കാക്കുന്നു.
ഹൂത്തി നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് ഗുരുതരമായ മുന്നറിയിപ്പ്
യെമനിൽ വിദേശ സൈനികരെ വിന്യസിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ, ഇസ്ലാമാബാദിന്റെയോ അങ്കാറയുടെയോ ഏതെങ്കിലും സൈനിക ഇടപെടൽ ഉണ്ടായാൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് കടുത്തതും ഉടനടിയുള്ളതുമായ സൈനിക പ്രതികാരം നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് മുതിർന്ന ഹൂത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുഹമ്മദ് അൽ-ബുഖൈതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സംഘർഷത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ഏതൊരു വിദേശ ശക്തിക്കും യെമൻ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സൗദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈനിക നീക്കത്തിനും സാമ്പത്തിക ഉപരോധത്തിനുമെതിരെ യെമൻ പ്രതിരോധ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയാണെന്ന് ബുഖൈതി പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, റിയാദുമായി സഹകരിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ തുർക്കി സൈന്യം ആക്രമിച്ചാൽ അവർക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടിവരും. പാശ്ചാത്യ നാവിക ആസ്തികൾക്കും പ്രാദേശിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള മുൻ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അൽ-ബുഖൈതി പരാമർശിച്ചു.
വിദേശ ഇടപെടലിനെതിരെ ഹൂത്തികൾ കർശനമായി പ്രതികരിക്കുന്നു
യെമൻ ജനതയുടെ മാനുഷിക ദുരിതത്തിൽ തുർക്കിയിലെയും പാകിസ്ഥാനിലെയും ജനങ്ങൾ സഹതപിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഹൂത്തി നേതൃത്വം അവകാശപ്പെട്ടു. പൊതുജനവികാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഇസ്ലാമാബാദിലെയും അങ്കാറയിലെയും സർക്കാരുകളോട് അവരുടെ അതിർത്തികളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കാത്ത ഒരു സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെടരുതെന്ന് അവർ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇരു രാജ്യങ്ങളോടും യമന് ശത്രുതാപരമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളില്ലെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ ഹൂത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രസ്താവന, സൗദി സഖ്യത്തിന്റെ സൈനിക പ്രതിനിധികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുപകരം ഇരു സൈന്യങ്ങളും സ്വയം അകന്നുനിൽക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മക്ക പ്രതിരോധ കരാറിൽ സമ്മർദ്ദം
അതേ സമയം തന്നെ ഈ സംഭവവികാസം മക്ക കരാറിന്മേലുള്ള സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. മക്ക കരാർ ഔദ്യോഗികമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം പാകിസ്ഥാനും തുർക്കിയും നേരിടുന്ന പ്രയാസകരമായ നയതന്ത്ര സാഹചര്യത്തെ ഈ പിരിമുറുക്കം എടുത്തുകാണിക്കുന്നുണ്ട്.
കൂടാതെ നയതന്ത്ര മാർഗങ്ങളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പാകിസ്ഥാനും സജീവമായി ശ്രമിക്കുന്നു. സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനുള്ള വഴികൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഇറാനിലേക്ക് ഒരു ഉന്നതതല പ്രതിനിധി സംഘത്തെ അയയ്ക്കുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. മക്ക കരാർ എങ്ങനെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണിത്.