തിരുവനന്തപുരം : മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന്റെ വിവാദ വിമാന യാത്രയില് ലോകായുക്തയില് പരാതി നല്കി അഡ്വ. കെഎം ഷാജഹാന്. സതീശനെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം അന്വേഷണം വേണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തുടരാന് അദ്ദേഹത്തിന് അര്ഹതയില്ലെന്നും മുന്മുഖ്യമന്ത്രി വി. എസ്. അച്യുതാനന്ദന്റെ അഡീഷണല് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമായ ഷാജഹാന് പരാതിയില് പറയുന്നു.
ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ കരാര് നീട്ടാനുള്ള ശുപാര്ശ സര്ക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് വിമാന യാത്ര നടത്തിയത്. വിമാനച്ചെലവും സര്ക്കാര് തീരുമാനവും തമ്മില് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം. മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ ഓഫീസിനോ ചിപ്സണ് ചെലവ് വഹിക്കുന്ന വിവരം അറിയാമായിരുന്നോ എന്നും പരിശോധിക്കണം.
സര്ക്കാര് ഫയലുകളും ഇന്വോയ്സും പണമിടപാട് രേഖകളും വിളിച്ചുവരുത്തണം. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തുടരാന് സതീശന് യോഗ്യനല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഗവര്ണര്ക്ക് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കണമെന്നും ഷാജഹാന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.