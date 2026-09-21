കൊല്ക്കത്ത: വീണ്ടും തനിക്കു നേരെ മുട്ടയേറ് നടക്കുന്നെന്ന പരാതിയുമായി തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് എംപി മഹുവ മൊയ്ത്ര കൊല്ക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയിലെത്തി. എന്നാല് ഇതിനകം ഒരു ഉത്തരവ് നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അടിയന്തിരമായി കേസ് പരിഗണിക്കാനാവില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
‘എന്താണ് നിങ്ങള് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? നേരത്തെ ഒരു ഉത്തരവ് കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇനിയും മുന്ഗണന നല്കാന് കഴിയില്ലെ’ന്ന് ജസ്റ്റിസ് സൗഗത ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞു.
തന്റെ മണ്ഡലമായ കൃഷ്ണനഗറില് ചെല്ലുമ്പോള് ആളുകള് തനിക്കു നേരെ മുട്ട എറിയുന്നുവെന്ന് പരാതിപ്പെട്ട് നല്കിയ ഹര്ജിയില് രണ്ട് പോലീസുകാരെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിക്കാന് സെപ്റ്റംബര് 1 ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇതിനു ശേഷവും മുട്ടയേറ് തുടരുന്നുവെന്നാണ് പുതിയ ഹര്ജിയിലെ ആക്ഷേപം.
എന്നാല് കേസ് അടിയന്തരമായി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാന് കോടതി വിസമ്മതിച്ചു.