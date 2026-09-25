കൊച്ചി:എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മരട് ഇലക്ട്രിക്കല് സെക്ഷന്, കളമശ്ശേരി സെക്ഷന് പരിധിയിലായി 3.14 കോടിയുടെ വൈദ്യുതി ദുരുപയോഗ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തി. മരട് സെക്ഷനില് 260 കിലോ വാട്ട് അനധികൃത ലോഡ് ഘടിപ്പിച്ച് ഉപയോഗം കണ്ടെത്തി. കെ എസ് ഇ ബി കൊല്ലം ആന്റി പവര് തെഫ്റ്റ് സ്ക്വാഡിന്റെ പരിശോധനയിലാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത്.
ചീഫ് വിജിലന്സ് ഓഫീസറുടെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം ആയിരുന്നു പരിശോധന.അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നത് 50 കിലോവാട്ടിന് മാത്രമായിരുന്നു എന്നാല് ഇതേ കണക്ഷനില് നിന്നും 145 കടമുറികളിലേക്ക് കെഎസ്ഇബിയുടെ മീറ്ററിലൂടെ വൈദ്യുതി നല്കിയെന്ന് കണ്ടെത്തി. കളമശ്ശേരി സെക്ഷനില് 850 കിലോ വാട്ട് അധിക ലോഡ് സ്ഥാപിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി.
മരട് ഇലക്ട്രിക്കല് സെക്ഷന്റെ കീഴില് 50 കിലോവാട്ട് കണക്ടഡ് ലോഡിന്റെ അനുമതി മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു എച്ച് ടി ഉപഭോക്താവിന്റെ കണക്ഷനില് 260 കിലോവാട്ട് അനധികൃത ലോഡ് ഘടിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതും കണ്ടെത്തി. ഈ കണക്ഷനില് നിന്നും അനുമതിയില്ലാതെ 145 കടമുറികളിലേയ്ക്ക് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ മീറ്ററിലൂടെയല്ലാതെ വൈദ്യുതി നല്കി ദുരുപയോഗം നടത്തി.
ഇതിന് പുറമെ കളമശേരി സെക്ഷന് പരിധിയില് വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിനുള്ള 450 കിലോവാട്ട് കണക്ടഡ് ലോഡ് അനുമതിയുള്ള കണക്ഷനില് 850 കിലോവാട്ട് അധികലോഡ് സ്ഥാപിച്ച് പ്രവൃത്തിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഈ സ്ഥാപനത്തില് കെഎസ്ഇബിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ നിയമവിരുദ്ധമായി എയര്ടെല്, ബി എസ് എന്എല് എന്നിവയുടെ മൊബൈല് ടവറുകളിലേയ്ക്ക് വൈദ്യുതി വിതരണം നടത്തുന്നതായും കണ്ടെത്തി.
സ്പെഷ്യല് ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനകളിലൂടെ എ പി റ്റി എസ് കൊല്ലം യൂണിറ്റ് 3.14 കോടി രൂപയുടെ വൈദ്യുത ക്രമക്കേടാണ് കണ്ടെത്തിയത്.