കണ്ണൂര്: ഫിസിയോ തെറാപ്പിക്കിടെ യുവതിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാന് ശ്രമിച്ച ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് അറസ്റ്റിലായി. പയ്യന്നൂരിലെ ആരോഗ്യ വെല്നസ് ഉടമ ശരത് നമ്പ്യാരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കണ്ണൂരിലെ മറ്റൊരു യുവതിയോട് സമാനമായ രീതിയില് പെരുമാറിയ കേസില് ഇയാള് നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു.
2025 മാര്ച്ചിലായിരുന്നു പുതിയ കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. ഫിസിയോ തെറാപ്പിക്കെത്തിയ യുവതിയോട് ഇയാള് ലൈംഗിക ഉദ്യേശ്യത്തോടെ മോശമായി പെരുമാറുകയായിരുന്നു. അന്ന് പരാതി നല്കാതിരുന്ന യുവതി സംഭവത്തെ തുടര്ന്ന് കടുത്ത മാനസിക ആഘാതത്തിലായിരുന്നു. ചികില്സയുടെ ഭാഗമായി അടുത്തിടെ നടത്തിയ കൗണ്സിലാണ് യുവതി തന്റെ ദുരനുഭവം തുറന്നു പറഞ്ഞത്. തുടര്ന്ന് പയ്യന്നൂര് പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു.