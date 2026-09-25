കൊച്ചി: നടി ലക്ഷ്മി പ്രിയ ലൈംഗിക ചുവയുള്ള പരാമര്ശങ്ങള് നടത്തിയെന്ന അന്സിബ ഹസ്സന്റെ പരാതിയില് എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് അന്വേഷിക്കാന് എറണാകുളം വിചാരണ കോടതി പാലാരിവട്ടം പോലീസിന് നിര്ദേശം നല്കി.
ഓണ്ലൈന് മാധ്യമമായ കാന് ചാനലിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് ലക്ഷ്മി പ്രിയ നടത്തിയ ലൈംഗിക ചുവയുള്ള പരാമര്ശങ്ങള് തന്റെ മാന്യതയെ ബാധിക്കുന്നതും പ്രശസ്തിക്ക് കോട്ടം വരുത്തുന്നതുമാണെന്ന് അന്സിബ ഹസ്സന് ഹര്ജിയില് ആരോപിച്ചിരുന്നു.
അഭിമുഖത്തില് നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് അന്സിബ ആദ്യം പാലാരിവട്ടം പോലീസിനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാന് വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ജുഡീഷ്യല് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയെ സമീപിച്ചു. എന്നാല് , മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയും അപേക്ഷ തള്ളി. ആരോപണങ്ങളില് ഒരു കേസെടുക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യം വ്യക്തമല്ലെന്നും മാനനഷ്ടത്തിന് സ്വകാര്യ പരാതി നല്കാമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ തീരുമാനത്തെ അന്സിബ ഹൈക്കോടതിയില് ചോദ്യം ചെയ്തു.
സെപ്റ്റംബര് 7 ന് ഹൈക്കോടതി കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കാന് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയോട് ഉത്തരവിട്ടു. ഇതു പ്രകാരമാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഇപ്പോള് പാലാരിവട്ടം പോലീസിനോട് എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്താന് നിര്ദ്ദേശിച്ചത്.
ലക്ഷ്മി പ്രിയയ്ക്കു പുറമെ കാന് ചാനല് മീഡിയ ഉടമ സുകുമാര്, അഭിമുഖം നടത്തിയ സുരേഷ് എന്നിവരുടെ പേരുകളും പരാതിയിലുണ്ട്.