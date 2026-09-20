ഛണ്ഡിഗഡ് : മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗത്തിനെതിരായ ഒരു പ്രധാന മുന്നേറ്റത്തിൽ പഞ്ചാബിൽ പോലീസ് ഏകദേശം 3.5 ബില്യൺ രൂപയുടെ ഹെറോയിൻ പിടിച്ചെടുത്തു. ഇന്റലിജൻസ്, വിജിലൻസ് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച സിഐഎ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മയക്കുമരുന്നുകളുടെയും നിയമവിരുദ്ധ ആയുധങ്ങളുടെയും വലിയൊരു ശേഖരം പിടിച്ചെടുത്തു. നഗരം പ്രശസ്തമായ ബാബ ഫരീദ് ആഗമൻ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ,
പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഫരീദ്കോട്ട് സിഐഎ സ്റ്റാഫിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഹകം സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം സാദിഖിൽ നിന്ന് ദീപ് സിംഗ് വാലയിലേക്കുള്ള റോഡിലെ കൗനി ഗ്രാമത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു ചെക്ക്പോയിന്റിൽ വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു.
ശനിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിയോടെ, ദീപ് സിംഗ് വാലയിൽ നിന്ന് സംശയാസ്പദമായ ഒരു ഹോണ്ട സിറ്റി കാർ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ, പോലീസ് അത് നിർത്താൻ സൂചന നൽകി. എന്നാൽ കാർ തിരിച്ച് പോകാൻ ശ്രമിച്ചു. തുടർന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പെട്ടെന്ന് കാർ വളഞ്ഞു
തുടർന്ന് കാർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, അതിനുള്ളിൽ കണ്ടെത്തിയ 47 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള വലിയ പാക്കറ്റിനുള്ളിൽ നിന്ന് 332 ഗ്രാം ഭാരമുള്ള 42 പാക്കറ്റ് ഹെറോയിൻ കണ്ടെടുത്തു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഈ ചരക്കിന്റെ മൂല്യം ഏകദേശം 3.5 ബില്യൺ രൂപയാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
മയക്കുമരുന്ന് മാത്രമല്ല കാറിന്റെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ പോലീസ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, ഒരു കവറിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ മൂന്ന് വിദേശ നിർമ്മിത .30 ബോർ പിസ്റ്റളുകളും 15 വെടിയുണ്ടകളും കണ്ടെത്തി. അറസ്റ്റിലായ നാല് പ്രതികൾ ഗുരുഹർസഹായിലെ ഗുഡാഡ് പഞ്ച്ഗരായ് നിവാസിയായ മംഗൾ സിംഗ്, ജലാലാബാദിലെ ലാമോചാദ് ഖുർദ് നിവാസികളായ അങ്കുഷ്, സച്ചിൻ എന്ന സഞ്ജു, അൻമോൾ സിംഗ് എന്നിവരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എൻഡിപിഎസ് ആക്ട്, സാദിഖ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആയുധ നിയമം എന്നിവ പ്രകാരം പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
നിലവിൽ ഈ ആയുധങ്ങളും ഹെറോയിനും അവർക്ക് ആരാണ് നൽകിയതെന്നും അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തേക്ക് അവരുടെ ബന്ധങ്ങൾ എത്രത്തോളം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.