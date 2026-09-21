ന്യൂദൽഹി: കോൺഗ്രസിനെതിരെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണം നടത്തി ബിജെപി എംപിയും ദേശീയ വക്താവുമായ സുധാൻഷു ത്രിവേദി. ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് തീവ്ര ഇടതുപക്ഷമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചിന്താഗതി രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ചിന്താഗതിക്ക് സമാനമാണ്. മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഹമീദ് അൻസാരി നടത്തിയ പരാമർശത്തെ തുടർന്നാണ് ബിജെപി നേതാവ് കോൺഗ്രസിനെ ആക്രമിച്ചത്.
മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഹമീദ് അൻസാരി 2019 ൽ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തെയും ബിജെപി എംപി സുധാൻഷു ത്രിവേദി പരാമർശിച്ചു. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഹിന്ദു ദേശീയതയോളം വലിയ ഭീഷണിയല്ല കമ്മ്യൂണിസം തനിക്ക് എന്ന് ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടെന്നും സുധാൻഷു പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ കോൺഗ്രസ് പൂർണ്ണമായും മുസ്ലീം ലീഗ് മാവോയിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് ആയി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഹമീദ് അൻസാരി തന്റെ പ്രസ്താവനയിലൂടെ പൂർണ്ണമായും തുറന്നുകാട്ടി. നെഹ്റുജിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസം തീർച്ചയായും ഒരു ഭീഷണിയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് തീവ്ര ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ആഖ്യാനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ഒരു മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഥയുണ്ടെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നുവെന്നും സുധാൻഷു പറഞ്ഞു.
മുസ്ലീം ലീഗിന് വിമർശനം
“മുസ്ലീം ലീഗ് സ്ഥാപിച്ചത് ജിന്നയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് കേരളത്തിൽ സർക്കാർ നടത്തുന്നത്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ഇരുണ്ട അധ്യായമാണ് മുസ്ലീം ലീഗിന് അഞ്ച് മന്ത്രിമാരുണ്ടെന്നത്. അവർ പൂർണ്ണമായും മതേതരരാണോ? ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലീം ലീഗ് ജിന്നയുടെ മുസ്ലീം ലീഗല്ലെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവർ കള്ളം പറയുകയാണ്.” – ത്രിവേദി പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ “മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിൽ ജിന്നയുടെ മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ തലവനായിരുന്നു അതിന്റെ സ്ഥാപകൻ മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ. ജിന്നയെ ‘ഖ്വായിദ്-ഇ-ആസം’ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ, മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിലിനെ ‘ഖ്വായിദ്-ഇ-മില്ലത്ത്’ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. ഈ മുസ്ലീം ലീഗ് ആ മുസ്ലീം ലീഗല്ലെങ്കിൽ, ഈ കോൺഗ്രസ് ‘ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്’ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട കോൺഗ്രസുമല്ല,” – സുധാൻഷു തുറന്നടിച്ചു.
നെഹ്റു ചിന്തിച്ചത് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ചിന്തിക്കുന്നത്
ബിജെപി വർഗീയമാണെന്നും മുസ്ലീം ലീഗ് പൂർണ്ണമായും മതേതരമാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വാഷിംഗ്ടണിൽ പറയേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് സുധാൻഷു ത്രിവേദി ചോദിച്ചു. 2011-ൽ അദ്ദേഹം യുഎസ് അംബാസഡറെ കാണുകയും ഹിന്ദു പ്രക്ഷോഭം ലഷ്കർ-ഇ-തൊയ്ബയേക്കാൾ തനിക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. വിക്കിലീക്സ് പറയുന്നതെല്ലാം വസ്തുതാപരമായി ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് ഒരിക്കലും അത് നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചിന്താഗതി നെഹ്റുവിന്റെ ചിന്താഗതിക്ക് സമാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.