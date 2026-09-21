തിരുവനന്തപുരം: മാസപ്പടി കേസിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, മുൻ മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്, വീണാ വിജയൻ എന്നിവർക്കെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിനും എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് സർക്കാരിന് നിയമോപദേശം ലഭിച്ചു. ഇ ഡി സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് നൽകിയ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ സർക്കാരിന് നിയമോപദേശം കൈമാറിയത്.
പണം സ്വീകരിച്ചത് വീണയുടെ എക്സാലോജിക് കമ്പനിയാണെങ്കിലും അത് പിണറായി വിജയന് വേണ്ടിയുള്ള കൈക്കൂലിയാണെന്ന് അനുമാനിക്കാമെന്ന് നിയമോപദേശത്തിൽ പറയുന്നു. ചെയ്യാത്ത സേവനത്തിനാണ് തുക കൈപ്പറ്റിയതെന്നും, ഇത് നിയമാനുസൃതം ആർജ്ജിച്ച പണമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വീണയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെയും ഇ ഡി യുടേയും കണ്ടെത്തലുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അഴിമതി തടയൽ നിയമപ്രകാരവും വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തിനും മൂന്നാം കക്ഷി വഴി പണം കൈപ്പറ്റിയതിനും കേസെടുക്കാവുന്നതാണ്. സി എം ആർ എൽ സ്ഥാപകൻ ശശിധരൻ കർത്ത നൽകിയ മൊഴിയും പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളും കൈക്കൂലി ഇടപാടിന് ശക്തമായ തെളിവായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.
2018-ലെ അഴിമതി നിരോധന നിയമ ഭേദഗതിക്ക് മുൻപും ശേഷവും ഇത്തരം പണമിടപാടുകൾ നടന്നതിനാൽ രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലെയും നിയമവകുപ്പുകൾ ഇതിൽ ബാധകമാകും. ഇ ഡിയുടെ കത്തിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സർക്കാർ ഉടൻ തീരുമാനമെടുക്കും.