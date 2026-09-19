ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്ഥാനിലെ ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വ പ്രവിശ്യയിലെ പള്ളിയിലുണ്ടായ വൻ സ്ഫോടനത്തിൽ 21 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പ്രവിശ്യയിലെ കൊഹാത് ജില്ലയിലെ പഴയ പോലീസ് ലൈനുകൾക്ക് സമീപമാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്.
വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നതിനിടെ നടന്ന സ്ഫോടനത്തിന്റെ തീവ്രത വ്യക്തമാക്കുന്ന നിരവധി വീഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ സഹായിക്കാൻ ആളുകൾ ഓടിയെത്തിയപ്പോൾ മതിലുകളും കെട്ടിടങ്ങളും തകർന്നതായി ദൃശ്യങ്ങളിലും ചിത്രങ്ങളിലും കാണാം.
പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും പോലീസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തകർ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി. അതേ സമയം തന്നെ ഇതുവരെ ഒരു സംഘടനയും ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ ചില സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലിൽ രൂപീകരിച്ച തീവ്രവാദ സംഘടനയായ ഇത്തിഹാദ്-ഉൽ-മുജാഹിദീൻ പാകിസ്ഥാൻ (IMP) ആണ് ചാവേർ ബോംബാക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ്. പാകിസ്ഥാൻ സുരക്ഷാ സേനയെയും തെഹ്രീക്-ഇ-താലിബാൻ പാകിസ്ഥാനെയും എതിർക്കുന്ന ഈ സംഘടന കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലിൽ രൂപീകരിച്ചതാണ്.
പാകിസ്ഥാനിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റഡീസ് (ഐസിഎസ്എസ്) നടത്തിയ പഠനത്തിൽ, വടക്കൻ വസീറിസ്ഥാൻ മേഖലയിൽ ചാവേർ ബോംബാക്രമണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്ക് ഐഎംപി ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടിടിപിയുമായി എതിരാളികളായ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പായ ജമാഅത്ത്-ഉൽ-അഹ്റാറിന്റെ (ജെയുഎ) വിശ്വസ്തർക്ക് ഐഎംപിയിൽ ചേരാമെന്നും പഠനം പറയുന്നു.
അതേ സമയം തന്നെ പാകിസ്ഥാനിലെ അസ്വസ്ഥമായ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വ. ടിടിപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരവധി ഭീകര ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇസ്ലാമാബാദിന്റെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം തേടി പാകിസ്ഥാൻ സേനയുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. വർഷങ്ങളായി പാകിസ്ഥാൻ സേനയും ഭീകര ഗ്രൂപ്പുകളും നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുകയും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവൻ അപഹരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.