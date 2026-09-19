ഇസ്ലാമാബാദ്: സൗദി അറേബ്യയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്ന് അറിയിച്ചു. ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള യെമൻ ഹൂത്തികൾ സൗദി അറേബ്യയ്ക്കെതിരായ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ പ്രസ്താവന. വ്യാഴാഴ്ച അറബ് ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ, പാകിസ്ഥാൻ ആർമിയുടെ മീഡിയ വിഭാഗം ഇന്റർ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് സർവീസസ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് (ഐഎസ്പിആർ) ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ അഹമ്മദ് ഷെരീഫ് ചൗധരി, പാകിസ്ഥാൻ സൗദി അറേബ്യയെ തന്ത്രപരമായും പ്രായോഗികമായും പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു.
സൗദി അറേബ്യയിലെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ (മാതി, മദീൻ) സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോകും എന്ന് പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക വക്താവ് പറഞ്ഞു. ഈ ആഴ്ച ആദ്യം, ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും പുണ്യനഗരമായ മക്ക സൗദി അറേബ്യയിലെ ഹൂത്തികൾ ആക്രമിച്ചു. ഇത് മുസ്ലീം ലോകമെമ്പാടും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. എന്നിരുന്നാലും, മക്കയെ ആക്രമിച്ച വാർത്ത ഹൂത്തികൾ നിഷേധിച്ചു.
അതേ സമയം പാകിസ്ഥാൻ, സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി എന്നിവ കഴിഞ്ഞ മാസം പാകിസ്ഥാനുമായി ഒരു പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ഇതിനെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ നാറ്റോ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ കരാർ പ്രകാരം, മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്നിനെതിരെയുള്ള ഏതൊരു ആക്രമണവും എല്ലാവർക്കും എതിരായ ആക്രമണമായി കണക്കാക്കും. ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ പരസ്പരം പ്രതിരോധിക്കാൻ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.
എന്നിരുന്നാലും, ഹൂത്തി ആക്രമണം ഈ കരാറിലെ പിഴവുകൾ തുറന്നുകാട്ടി, ഇതുവരെ സൗദി അറേബ്യയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ , തുർക്കികൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ട് പുണ്യസ്ഥലങ്ങളായ സൗദി അറേബ്യയെയും മക്കയെയും മദീനയെയും സംരക്ഷിക്കാൻ തങ്ങൾ രംഗത്തുണ്ടെന്നാണ് ഷെരീഫ് ചൗധരി പറയുന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം ഇതിനകം അവിടെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്, സൗദിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഞങ്ങൾ ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ തയ്യാറാണെന്നുമാണ് ഷെരീഫ് പറഞ്ഞത്.