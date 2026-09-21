കൊല്ലം: കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണക്കാര് മാറിമാറിവന്ന ഇടതുവലതു സര്ക്കാരുകളെന്ന് ബി.ബി. ഗോപകുമാര് എംഎല്എ.
കെഎസ്ഇബി ഓഫീസേഴ്സ് സംഘ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വൈദ്യുതി മേഖലയെ അഴിമതിക്കുള്ള അവസരമായി മാത്രം കണ്ട ഇരുമുന്നണികളും ദീര്ഘവീക്ഷണത്തോടെ പദ്ധതികള് നടപ്പാക്കാതിരുന്നതാണ് ഇപ്പോള് ജനങ്ങളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. കറന്റ് പോകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് ഫോണ് സന്ദേശം നല്കുന്നത് വകുപ്പിന്റെ ഗതികേടാണ്. കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ് നടപ്പാക്കിയ സോളാര് പദ്ധതിയിലൂടെ കേരളത്തിന് പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാന് സാധിച്ചു. രൂക്ഷമായ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കേരളം. കാലാനുസൃതമായ, ദീര്ഘവീക്ഷണമുള്ള ഒരു പദ്ധതികളും സര്ക്കാര് നടപ്പാക്കിയില്ല. ഇപ്പോള് സോളാറിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസരം സ്റ്റോറേജ് സംവിധാനം ഒരുക്കാതെ കളഞ്ഞുകുളിക്കുകയാണ്. വീടുകളില് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാനും വിനിയോഗിക്കാനും മിച്ചമുള്ള യൂണിറ്റുകള് കൈമാറി വരുമാനം നേടാനുമായി സോളാര്പാനലുകള് സൗജന്യനിരക്കില് നല്കാന് കേന്ദ്രം തയാറാണ്, പക്ഷെ കേരളം ഭരിക്കുന്നവര് അതിനെ അട്ടിമറിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെങ്ങും വൈദ്യുതി ഉത്പാദന രീതികള് പോലും വളരെ അധികം മുന്നോട്ട് പോയി. കേരളം ഇപ്പോഴും അനങ്ങുന്നില്ല. ഇത് ജനങ്ങളെ മഹാഗതികേടിലേക്ക് തള്ളിയിടലാണെന്നും സമ്പൂര്ണമായ രാഷ്ട്രീയമാറ്റം കേരളത്തില് വൈകില്ല എന്നും എംഎല്എ പറഞ്ഞു.
ബിഎംഎസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് ബി. ശിവജി സുദര്ശന് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിര്വഹിച്ചു. കേരളം 44 നദികളാല് സമ്പന്നമായിട്ടും അതിലെ വെള്ളം വിനിയോഗിച്ച് ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാന് സാധിക്കാത്തത് കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തമിഴ്നാട് ആണവോര്ജത്തിലേക്ക് മാറി. ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും എതിര്പ്പ് ആണ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേരളത്തില് വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയും പീക് ലോഡും കണക്കിലെടുത്ത് എല്റ്റി തലത്തില് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സോളാര് എനര്ജി സംവിധാനത്തോടൊപ്പം ബാറ്ററി എനര്ജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം വ്യാപകമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കണമെന്ന് സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേന്ദ്രസര്ക്കാര് സ്ഥാപനമായ സോളാര് എനര്ജി കോര്പറേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും കെഎസ്ഇബിയുടെയും തുല്യ ഓഹരിപങ്കാളിത്തത്തോടെ 2016ല് രൂപീകരിച്ച റിന്യൂവബിള് പവര് കോര്പറേഷന് ഓഫ് കേരള ലിമിറ്റഡിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.എസ്. കൃഷ്ണകുമാര് അധ്യക്ഷനായി. ജനറല് സെക്രട്ടറി എസ്. അരുണ്, ബിഎംഎസ് ക്ഷേത്രീയ സംഘടനാകാര്യദര്ശി എം.പി. രാജീവന്, കെവിഎംഎസ് ജനറല് സെക്രട്ടറി ഗിരീഷ് കുളത്തൂര്, എന്ജിഒ സംഘ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ. രാധാകൃഷ്ണപിള്ള, ബിഎംഎസ് കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി.വി. അനില്കുമാര്, സംഘടനാ ഭാരവാഹികളായ പി. അനില്കുമാര്, യു.വി. സുരേഷ്, ഷാനവാസ് എന്നിവര് പങ്കെടുത്തു.