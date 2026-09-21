ജന്മഭൂമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് എറണാകുളം ഭാസ്കരീയം കണ്വന്ഷന് സെന്ററില് മൂന്നു ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന രാമകഥാ കോണ്ക്ലേവ്, ഉള്ളടക്കം കൊണ്ടും ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും കലാപരിപാടികള് കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായി. ‘ഒരു ഇതിഹാസം ഒരുപാട് കഥകള്’ എന്നു പേരിട്ട കോണ്ക്ലേവിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിര്വ്വഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞ വാക്കുകള് രാമായണത്തിന്റെ മഹത്വത്തിലേക്കും, ഇത്തരമൊരു പരിപാടിയുടെ പ്രാധാന്യത്തിലേക്കും വിരല്ചൂണ്ടുന്നതായിരുന്നു. രാമകഥയുടെ യാത്ര ഭാരതത്തില് മാത്രം അവസാനിക്കാതെ ഏഷ്യയിലുടനീളം സഞ്ചരിച്ചുവെന്നും, അവിടങ്ങളില് ഇന്നും അത് പലരൂപത്തില് പറയപ്പെടുകയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞ രാജ്നാഥ് സിങ്, ഏഷ്യയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു കഥയുണ്ടെങ്കില് അത് രാമകഥയാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കേരളത്തിന്റെ മഹത്തായ രാമായണ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രാചീനമെങ്കിലും വര്ത്തമാനകാലത്തും സജീവമായിരിക്കുകയും, മനുഷ്യരാശിയെ ലൗകികവും ആത്മീയവുമായ ക്ഷേമത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവുമില്ലെന്ന സത്യത്തിന് അടിവരയിടുന്നതായിരുന്നു കോണ്ക്ലേവില് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രബന്ധങ്ങള്.
ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെ സനാതനമാക്കുന്നതില് രാമായണം വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണെന്ന്, സെമിനാറുകള് അടിവരയിട്ട് കാണിച്ചു. കോണ്ക്ലേവില് ആദ്യവസാനം
കണ്ട പുതിയ തലമുറയില്പ്പെട്ടവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം എടുത്തുപറയേണ്ടതുണ്ട്. സെമിനാറില് വിഷയങ്ങള് അവതരിപ്പിച്ചവര് ഇവരുടെ മനസ്സുകളുമായി സംവദിച്ചു. അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രബന്ധങ്ങള് പുസ്തകരൂപത്തില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് വിജ്ഞാന സമ്പത്ത് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന കാര്യത്തില് സംശയമില്ല. രാമായണത്തെ പഠിക്കുകയെന്നത് ജീവിത പുണ്യമാണെന്നു പറഞ്ഞ, ചിന്മയ ഇന്റര്നാഷണലിന്റെ ദേവകി ചൈതന്യ, രാമായണ സന്ദേശങ്ങള് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിവരിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമായി.
കോണ്ക്ലേവില് അവതരിപ്പിച്ച കലാപരിപാടികള് ആസ്വാദനത്തിന്റെ പുതിയൊരു ലോകം സമ്മാനിച്ചു. ഭരതനാട്യം നര്ത്തകിയായ ശ്രീലക്ഷ്മി ശങ്കര് രാമായണം കലകളിലൂടെ എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചത് കാണികളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു എന്നുതന്നെ പറയാം. ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം കഥകളിയുടെ ചില ദൃശ്യങ്ങള് കഥകളിയുടെ നാടായ കേരളത്തിലെ പുതിയൊരു അനുഭവമാണ് പകര്ന്നു നല്കിയത്. അതിമനോഹരവും ഭക്തിസാന്ദ്രവുമായ അവതരണമായിരുന്നു ഇത്. വികാരഭരിതമായ ഇതിലെ രംഗങ്ങള് കാണികളുടെ മനസ്സില് തങ്ങിനില്ക്കും. 500 അമ്മമാര് പങ്കെടുത്ത രാമായണ പാരായണം പ്രധാന ആകര്ഷണങ്ങളില് ഒന്നായി. ആദ്യദിവസം അവതരിപ്പിച്ച യക്ഷഗാനവും ആസ്വാദകരുടെ മനംകവര്ന്നു.
കോണ്ക്ലേവിന്റെ ആസൂത്രണ മികവ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ്. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള രാമായണ പണ്ഡിതരെയും കലാകാരന്മാരെയും കലാകാരികളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഇത്ര വിപുലമായ പരിപാടി വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല. ഉദ്ഘാടനത്തിലും തുടര്ന്നു നടന്ന പരിപാടികളിലും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ജനപങ്കാളിത്തത്തിനാണ് ഭാസ്കരീയം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. യുവതീ യുവാക്കളുടെയും വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെയും പ്രാതിനിധ്യം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. സംഘാടകര് ഒരൊറ്റ മനസ്സോടെ പ്രവര്ത്തിച്ചതാണ് കോണ്ക്ലേവിനെ വന് വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഈ പരിപാടിയുമായി പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും സഹകരിച്ച എല്ലാവര്ക്കും അഭിനന്ദനം.