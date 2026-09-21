നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ നേട്ടം മൂന്നായി. ഇന്ന് പുരുഷന്മാരുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിളിൽ ഭാരതടീം വെള്ളി മെഡൽ നേടി. ഹിമാൻഷു ധില്ലൻ, പാർത്ഥ് മാനെ, രുദ്രാൻക്ഷ് പട്ടേൽ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ടീമാണ് വെള്ളി മെഡൽ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ടീം ടോട്ടലിൽ ഇന്ത്യ 1890.1 പോയിന്റാണ് നേടിയത്. ചൈനയാണ് സ്വർണം നേടിയത്. 1899 ആണ് ചൈനയുടെ നേട്ടം. 1882.5 പോയിന്റോടെ ഇന്തോനേഷ്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
ഈ പ്രകടനത്തോടെ രുദ്രാങ്ക്ഷ് പാട്ടീലും ഹിമാൻഷു ധില്ലനും വ്യക്തിഗത വിഭാഗത്തിന്റെ ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്തു.
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഭാരതത്തിന് മികച്ച തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ ടീം ഇനത്തിൽ ഇളവേനിൽ വാളറിവൻ, സോനം മസ്കർ, വിദർശ വിനോദ് എന്നിവരടങ്ങിയ ടീം വെള്ളി മെഡൽ നേടിയിരുന്നു. കൂടാതെ വ്യക്തിഗത വിഭാഗത്തിൽ ഇളവേനിൽ മറ്റൊരു വെള്ളി മെഡലും ഭാരതം
സ്വന്തമാക്കി.