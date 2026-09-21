കൊച്ചി: സനാതന സംസ്കൃതി ലോകം മുഴുവന് സംവദിച്ചത് രാമായണത്തിലൂടെയായിരുന്നുവെന്ന് മഹാമണ്ഡലേശ്വര് സ്വാമി ആനന്ദവനം ഭാരതി. ലോകത്തെല്ലായിടത്തുമുള്ള പര്യവേഷണങ്ങളില് രാമായണത്തിന്റെ തിരുശേഷിപ്പുകള് കണ്ടെത്താന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാമകഥ അതേ രൂപത്തില് നിരവധി രാജ്യങ്ങളില് കാണാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജന്മഭൂമി രാമകഥാ കോണ്ക്ലേവിന്റെ സമാപന സഭയില് അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു മഹാമണ്ഡലേശ്വര്.
രാമകഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സവിശേഷത ഭാരതത്തിലെ ഏതു കോണിലും കാണാന് കഴിയും. ഈ രാജ്യം ഒന്നായിരുന്നില്ലെന്നുള്ള ചിലരുടെ വാദഗതികള്ക്കുള്ള മറുപടിയാണിത്. രാമനെന്ന പേരും രാമക്ഷേത്രങ്ങളും ജാതിമതഭേദമെന്യേ എല്ലായിടത്തും കാണാം. ഇന്നും ആധുനിക നാഗരികതയ്ക്ക് കടന്നു ചെല്ലാന് കഴിയാത്ത വനാന്തരങ്ങളില് പോലും രാമായണത്തിന്റെ അംശം കാണാന് സാധിക്കും. പൂര്വാചാര്യന്മാരുടെ മനസില് തെളിഞ്ഞ സംസ്കൃതിയാണിത്. പദവിയോ അലങ്കാരങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല, ധര്മ്മമാണ് എല്ലാത്തിലും മുകളിലെന്ന് രാമന് കാട്ടിത്തരുന്നു. ജനനിയും ജന്മഭൂമിയുമാണ് എറ്റവും മഹത്തരമെന്ന് കാട്ടിത്തരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനികള് സ്വപ്നം കണ്ടത് രാമരാജ്യമാണ്. രാമരാജ്യത്തിലേയ്ക്കുള്ള യാത്രയില് ഉണര്വ് പകരുന്നതാണ് ഈ കോണ്ക്ലേവെന്നും സ്വാമി പറഞ്ഞു.
സമാപനസഭ എംജി സര്വകലാശാല വൈസ് ചാന്സലര് ഡോ. ഡി. മാവൂത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കോണ്ക്ലേവ് സ്വാഗതസംഘം ഡയറക്ടര് പ്രൊഫ. ഡോ. എ. കൃഷ്ണമൂര്ത്തി അധ്യക്ഷനായി. ബിജെപി ദേശീയ സെക്രട്ടറി കെ. സുരേന്ദ്രന് സന്ദേശം നല്കി. കണ്ണൂര് സര്വകലാശാല വൈസ് ചാന്സലര് ഡോ. കെ.കെ. സാജു സംസാരിച്ചു. കോ ഓര്ഡിനേറ്ററും കണ്വീനറുമായ കെ.കെ. മനോജ് സ്വാഗതവും ജന്മഭൂമി യൂണിറ്റ് മാനേജര് എന്.എസ്. ബാബു നന്ദിയും പറഞ്ഞു. മൂന്ന് ദിവസത്തെ കോണ്ക്ലേവില് 144 പ്രബന്ധങ്ങള് അവതരിപ്പിച്ചു. മികച്ച പ്രബന്ധങ്ങള് അവതരിപ്പിച്ചവരെയും മികച്ച സംഘാടനം നടത്തിയ ഡോ. കെ.ആര്.എന്. അശ്വനി, എംഎസ്സി വിദ്യാര്ത്ഥിനി നിവേദിത എസ്. നായര് എന്നിവരെയും ആദരിച്ചു.