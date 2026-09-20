കൊച്ചി: ജന്മഭൂമി രാമകഥ ദേശീയ കോണ്ക്ലേവിന് ഇന്ന് തിരശ്ശീല വീഴും. ഭാരതത്തിലുടനീളം രാമകഥയും പ്രാദേശിക ആവിഷ്കാരങ്ങളും എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ചര്ച്ചകള്. രാവിലെ 9.30ന് രാമായണത്തിലെ പരിസ്ഥിതി ജ്ഞാനവും സുസ്ഥിര ജീവിത ദര്ശനവും എന്നവിഷയത്തിലെ ചര്ച്ചയില് ജന്മഭൂമി എഡിറ്റര് കെ.എന്.ആര്. നമ്പൂതിരി, പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധരായ ഡോ. സി.എം. ജോയി, ഡോ. എന്.സി. ഇന്ദുചൂഡന്, അദ്ധ്യാപികമാരായ എം.പി. ബിന്ദു, ജ്യോത്സന എന്നിവര് സംസാരിക്കും. 11ന് ഹിന്ദി മേഖലയിലെ രാമകഥ പാരമ്പര്യം എന്ന വിഷയത്തില് ഡോ. അംബാ ശങ്കര് വാജ്പേയിയും 12ന് വടക്ക് കിഴക്കന് ഭാരതത്തിലെ രാമകഥ പ്രചാരണം പണ്ഡിതന് വൈഭവ് ഭൂഷണ് ത്രിപാഠിയും സംസാരിക്കും.
ഉച്ചയ്ക്ക് 2ന് ബംഗാളിലെ സംസ്കാരവും കൃതിവാസ രാമായണവും എന്ന വിഷയത്തില് ഡോ. റാം ബിനോയ് റേ സംസാരിക്കും. 3ന് സമാപന സമ്മേളനത്തില് കാലടി ശൃംഗേരി മഠത്തിലെ പ്രൊഫ. പി.വി. രാജരാമന് രാമകഥാ പാരമ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. മഹാണ്ഡലേശ്വര് സ്വാമി ആനന്ദവനം ഭാരതി, എം.ജി. സര്വകലാശാല വൈസ് ചാന്സലര് ഡോ. ഡി. മാവൂദ്, ബിജെപി ദേശീയ സെക്രട്ടറി കെ. സുരേന്ദ്രന് എന്നിവര് പങ്കെടുക്കും.
രണ്ടാം ദിനമായ ഇന്നലെ രാമന്റെ ലോകവും ലോകത്തിന്റെ രാമനും എന്ന പ്രമേയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവിധ സെഷനുകളും പേപ്പര് പ്രസന്റേഷനും നടന്നു. തെക്കുകിഴക്കന് ഏഷ്യയിലെ രാമകഥ; രാമകഥയിലെ ഭാരതീയ ആദര്ശങ്ങളും അവയുടെ ആഗോള സ്വാധീനവും; രാമകഥ- നേപ്പാള്, ശ്രീലങ്ക, പ്രാദേശിക വിവരണങ്ങള്; ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ രാമകഥകള്- കമ്പ രാമായണം തമിഴ് ശാസ്ത്രീയ പാരമ്പര്യം; രാമകഥ നൃത്താവിഷ്ക്കാരം എന്നീ വിഷയങ്ങളില് പ്രഭാഷണങ്ങള് നടന്നു.
രാമായണത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക സ്വാധീനവും രാമന്റെ ധര്മ്മ ബോധവും പകര്ന്ന് നല്കുന്ന വിവിധ സെഷനുകള് ഏറെ ആവേശം പകര്ന്നു. ഭാഷയും നാടും മാറുമ്പോഴും രാമായണത്തിന്റെ മൂല്യം ചോരാതെ ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നതായി വിദഗ്ധര് വിലയിരുത്തുന്നു. പ്രഭാഷണങ്ങള്ക്ക് ശേഷം നടന്ന ചര്ച്ചയില് വലിയ സഭയാണ് പങ്കെടുത്തത്. പരസ്പരം സംശയ നിവാരത്തിനും അവസരമൊരുക്കിയിരുന്നു. പ്രഭാഷണങ്ങള്ക്ക് ശേഷം വേദിയിലും പുറത്തും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വേളകളിലുമെല്ലാം ഇത്തരം ചര്ച്ചകള് സജീവമായി നിറഞ്ഞുനിന്നു. വൈകിട്ട് കലാമണ്ഡലം ഗിരീഷും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകം കഥകളിയും അരങ്ങേറി. കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള തഞ്ചാവൂരിലെ സൗത്ത് സോണ് സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമാണ് കഥകളി അവതരണത്തിന് പിന്തുണ നല്കിയത്.
തുടര്ന്ന് ഭഗവദജ്ജുകം സംസ്കൃത സിനിമ പ്രദര്ശിപ്പിച്ചു.