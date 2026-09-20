ടെഹ്റാൻ : ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. മസൂദ് പെഷേഷ്കിയാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയുടെ (യുഎൻജിഎ) ഒരു സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് പോകും. എന്നിരുന്നാലും, തീയതികൾ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇറാന്റെ തസ്നിം വാർത്താ ഏജൻസിയും ടെഹ്റാൻ ടൈംസുമാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
അമേരിക്കയുമായുള്ള യുദ്ധം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പെഷേഷ്കിയൻ യുഎൻജിഎ സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ഇറാന്റെ നിലപാട് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. മറ്റ് ആഗോള നേതാക്കളുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തുകയും സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് അവരുടെ സഹായം തേടുന്നതിനൊപ്പം സംഘർഷത്തിൽ ഇറാന്റെ നിലപാട് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.
ഉന്നത സിവിലിയൻ, സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിനിധി സംഘവും പെസെഷ്കിയനൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് എല്ലാ വർഷവും ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് യുഎൻ വേദിയിൽ നിന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ രാജ്യത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പെഷേഷ്കിയാൻ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരഗ്ചി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത ഇറാനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് യുഎൻജിഎ സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യുഎസ് വിസ അനുവദിച്ചതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ. ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇരുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ നീക്കത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.