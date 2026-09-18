ദുബായ് : വിസ നടപടികളിൽ 5,000 ബംഗ്ലാദേശി പൗരന്മാർക്ക് കനത്ത പ്രഹരം ഏൽപ്പിച്ച് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്. ആയിരക്കണക്കിന് ബംഗ്ലാദേശി പൗരന്മാരുടെ വിസകൾ യുഎഇ പെട്ടെന്ന് റദ്ദാക്കി. ഈ വ്യക്തികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ജോലിയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവരിൽ പലർക്കും യുഎഇയിൽ കുടുംബങ്ങളും ബിസിനസുകളുമുണ്ട്.
യുഎഇ തങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ഒരു വിശദീകരണവും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും വിസ റദ്ദാക്കിയ ബംഗ്ലാദേശികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിൽ ഏകദേശം 4,800 പേർ ഇപ്പോൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും സ്ഥിതി യുഎഇക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ധാരാളം പാകിസ്ഥാൻ പൗരന്മാരുടെ വിസകളും യുഎഇ ഇതിനോടകം റദ്ദാക്കിയതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഡെയ്ലി സ്റ്റാറിലെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, 1.2 ദശലക്ഷം ബംഗ്ലാദേശികൾ യുഎഇയിൽ താമസിക്കുകയും ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയ്ക്കും പാകിസ്ഥാനും ശേഷം മൂന്നാമത്തെ വലിയ കുടിയേറ്റ ഗ്രൂപ്പാണിത്. ഈ ബംഗ്ലാദേശികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നിർമ്മാണം, ഉൽപ്പാദനം, ഗതാഗതം എന്നീ മേഖലകളിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശി തൊഴിലാളികൾക്ക്, നാട്ടിൽ തന്നെ തുടരുക എന്നത് ഒരു ഓപ്ഷനല്ല. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിസ ലഭിക്കാൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജന്റുമാർക്ക് വലിയ വായ്പകളെടുത്താണ് പണം നൽകിയട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ അവർ അയയ്ക്കുന്ന പണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
യുഎഇയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ലഭിക്കുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിനാണ്
യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെന്നാൽ, ബംഗ്ലാദേശി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദേശ മൂലധനം ലഭിക്കുന്നത് യുഎഇയിലാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ ഡാറ്റ പ്രകാരം, 2023 നും 2024 നും ഇടയിൽ ബംഗ്ലാദേശി തൊഴിലാളികൾ യുഎഇയിൽ നിന്ന് 3.65 ബില്യൺ ഡോളർ അയച്ചു, മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ 52% വർദ്ധനവ്.
അതേ സമയം റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പോ വിശദീകരണമോ ഇല്ലാതെയാണ് യുഎഇ വിസ റദ്ദാക്കിയത്. തുടർന്ന് താരിഖ് റഹ്മാൻ സർക്കാർ യുഎഇ സർക്കാരിനോട് ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കുകയും പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു.
യുഎഇയുടെ വിസ റദ്ദാക്കലിൽ വലഞ്ഞ അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ്, 27 വർഷമായി യുഎഇയിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ 7 ന് ആസാദ് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മടങ്ങി. ജൂലൈ 24 ന്, തന്റെ വിസ റദ്ദാക്കിയതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഇമെയിൽ ലഭിച്ചു. ഒരു കാരണവും നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് ആസാദ് പറഞ്ഞു. ഇതേ അനുഭവം ഉണ്ടായതായി മറ്റ് പലരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ജൂലൈ മുതൽ സന്ദേശങ്ങളും ഇമെയിലുകളും വിസ റദ്ദാക്കലുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വിസ റദ്ദാക്കിയ 350 ബംഗ്ലാദേശികൾ ധാക്കയിൽ സർക്കാരുമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഈ വിഷയത്തിൽ താരിഖ് സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ അവർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പ്രതിമാസം 15,000 മുതൽ 20,000 ടാക്ക വരെ സാമ്പത്തിക സഹായം അവർ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതായാണ് വിവരം.