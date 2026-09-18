ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്ഥാൻ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ. ഇന്ധനക്ഷാമം രൂക്ഷം, ഇന്ധനത്തിസ് സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ ‘റേഷൻ’ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മാർക്കറ്റുകളും കടകളും നേരത്തേ അടയ്ക്കണം, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിദേശയാത്രകൾക്ക് വിലക്കും പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിവാഹ ചടങ്ങുകളിൽ ഒറ്റ വിഭവമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളു.
മധ്യേഷ്യയിലെ സംഘർഷം മൂലം ഊർജ്ജവില വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടികൾ. ഇന്ധന സംരക്ഷണത്തിനും ചെലവ് ചുരുക്കലിനുമായാണ് പാകിസ്ഥാൻ പുതിയ നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നാണ് വിശദീകരണം. എന്നാൽ, അതിനുമപ്പുറം പാകിസ്ഥാൻ വൻ തകർച്ചയിലേക്കാണെന്നാണ് സൂചനകൾ.
വിപണികൾ നേരത്തെ അടയ്ക്കുക, സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ധന വിഹിതം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക, ഔദ്യോഗിക വിദേശയാത്രകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നിവ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, പുതിയ സംരക്ഷണ നയമനുസരിച്ച് കടകളും വിപണികളും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും രാത്രി 9 മണിയോടെ അടയ്ക്കണം; അതേസമയം റെസ്റ്റോറന്റുകൾക്കും കഫേകൾക്കും രാത്രി 11 മണി വരെ പ്രവർത്തിക്കാം. ‘ഡോൺ’, ‘ജിയോ ന്യൂസ്’ എന്നിവയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, അതത് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം പ്രവിശ്യാ-പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്കായിരിക്കും.
ഇറാൻ ഉൾപ്പെട്ട സംഘർഷവും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും കാരണം ആഗോള ഊർജ്ജ വിതരണത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ ഇന്ധനവില വീണ്ടും വർദ്ധിക്കുന്നത്.
പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 6.88 രൂപ വർധിച്ച് 391.22 രൂപയായും, ഹൈ-സ്പീഡ് ഡീസൽ വില 5.62 രൂപ വർധിച്ച് 421.45 രൂപയായും ഉയർന്നു. പുതിയ നിരക്കുകൾ സെപ്റ്റംബർ 17 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.
അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ്ജ വിപണിയിലെ അസ്ഥിരതയാണ് വില വർദ്ധനവിന് കാരണമെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. ഊർജ്ജം വൻതോതിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ, മധ്യേഷ്യയിലെ സംഘർഷം മൂലം എണ്ണ, വാതക വിലയിലുണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനവ് പാകിസ്ഥാനെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
സംരക്ഷണ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി കടകൾ, വിപണികൾ, മാളുകൾ, ബസാറുകൾ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റോറുകൾ, പലചരക്ക് കടകൾ, മറ്റ് ചില്ലറ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ രാത്രി 9 മണിയോടെ അടയ്ക്കണം.
വിവാഹ ഹാളുകൾ, ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്ന മറ്റ് വേദികൾ എന്നിവ രാത്രി 10 മണിയോടെ അടയ്ക്കണം. വിവാഹ ചടങ്ങുകളിൽ ഒരു വിഭവമേ വിളമ്പാൻ അനുവദിക്കൂ.
റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, കഫേകൾ, ഭക്ഷണശാലകൾ എന്നിവയ്ക്ക് രാത്രി 11 മണി വരെ പ്രവർത്തിക്കാം. ടേക്ക്-അവേ, ഹോം ഡെലിവറി സേവനങ്ങളെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഫാർമസികൾ, ആശുപത്രികൾ, ക്ലിനിക്കുകൾ, മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറികൾ, ഒറ്റപ്പെട്ട ബേക്കറികൾ, തന്തൂർ കടകൾ, ഡയറി ഷോപ്പുകൾ, ഇന്ധന-സിഎൻജി സ്റ്റേഷനുകൾ, ഇലക്ട്രിക് വാഹന ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ തുടങ്ങിയ അവശ്യ സേവനങ്ങളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ജിമ്മുകൾ, കായിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഐടി കമ്പനികൾ, കോൾ സെന്ററുകൾ എന്നിവയും പ്രവർത്തന സമയ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
രാജ്യവ്യാപകമായ ഇന്ധന സംരക്ഷണ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന സമയം കർശനമാക്കാൻ ഫെഡറൽ സർക്കാർ നേരത്തെ തന്നെ പ്രവിശ്യാ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു.
ചെലവ് ചുരുക്കാൻ പാക് സർക്കാർ നടപടികൾ
സർക്കാർ സ്വന്തം നിലയ്ക്കുള്ള ഇന്ധന ഉപഭോഗവും ചെലവും കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ധന വിഹിതം മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് 50 ശതമാനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കും. എന്നാൽ, സായുധ സേന, നിയമപാലന ഏജൻസികൾ, അവശ്യ സേവന വിഭാഗങ്ങൾ, മറ്റ് പ്രത്യേക സംഘടനകൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തന ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വാഹനങ്ങളെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വാഹനങ്ങളുടെയും ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വസ്തുക്കളുടെയും വാങ്ങൽ നടപടികൾക്ക് സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അനിവാര്യമല്ലാത്ത ആവർത്തനച്ചെലവുകൾ 5 ശതമാനം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.
ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴികെ, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിദേശയാത്രകൾക്കും മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ പ്രാതിനിധ്യം അനിവാര്യമാണെന്ന് കരുതുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ, സാധ്യമാകുന്നിടത്തോളം പാകിസ്ഥാന്റെ അംബാസഡർമാരോ ഹൈക്കമ്മീഷണർമാരോ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിദേശയാത്ര നടത്താൻ അനുമതിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ‘ഇക്കോണമി ക്ലാസിലാണ്’ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത്.
ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് ഉപഭോക്താക്കളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുതിയ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ. ഇതിനുപുറമെ, സെപ്തംബർ 17 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ, മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ, റിക്ഷകൾ, 800 സിസി വരെ എൻജിൻ ശേഷിയുള്ള കാറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ലിറ്ററിന് 100 രൂപ വീതം ഇന്ധന ഇളവ് നൽകുന്ന ഒരു ദേശീയ പദ്ധതിയും സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.