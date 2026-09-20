കൊച്ചി: അതിസങ്കീര്ണ്ണമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിച്ച നടി ഉർവശി നായികയായ ‘ആശ’ എന്ന സിനിമ വിജയക്കൊടി പാറിച്ച് രണ്ടാം വാരത്തിലേക്ക്. എത്രയാണ് മുടക്കുമുതല് എന്ന് നിര്മ്മാതാക്കള് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉര്വ്വശി, ജോജു ജോര്ജ്ജ്, ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി എന്നിവര് അഭിനയിക്കുന്നതിനാല് ഏകദേശം അഞ്ച് കോടി മുതല് 15 കോടി എന്നാണ് സിനിമാവ്യവസായത്തിലുള്ളവര് ഈ സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണച്ചെലവായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. സാക്നിക് എന്ന ഇന്ഡസ്ട്രി അനലിസ്റ്റ് സൈറ്റിന്റെ കണക്കുപ്രകാരം ആറ് ദിവസത്തില് സിനിമ ഏകദേശം അഞ്ച് കോടി നേടിക്കഴിഞ്ഞു.
സിനിമ രണ്ടാംവാരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള് വരുമാനം തുടരുമെന്ന സൂചനയാണ് നല്കുന്നത്. മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയിലൂടെയാണ് സിനിമ കുടുംബപ്രേക്ഷകരെ, പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളെ ആകര്ഷിക്കുന്നത്. മക്കളെ ജീവനുതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന അമ്മയായാണ് ഉര്വ്വശി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. സ്നേഹനിധിയായ അമ്മയുടെ ഇതുവരെ കാണാത്ത മറ്റൊരു മുഖമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്.
കൊറിയൻ ഡാർക്ക് ത്രില്ലറുകളോടും ഇന്റർനാഷണല് ക്രൈം ത്രില്ലറുകളോടും കിടപിടിക്കുന്ന പ്ലോട്ടും മേക്കിങ് സ്റ്റൈലും ആയതിനാല് ജെൻ സികളും ആശ എന്ന സിനിമയെ ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞു. അശ്വന്ത് കോക്ക് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ദോഷൈകദൃക്കുകളായ വിമര്ശകര് വരെ ഈ സിനിമയെ പുകഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഉര്വ്വശിയുടെ പ്രകടനം തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ഹൈലൈറ്റ്. ജോജു ജോര്ജ്ജും ഉര്വ്വശിയും തമ്മില് മത്സരിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന രംഗവുമുണ്ട്.
ഏറ്റെടുത്ത ചിത്രത്തില് ഉർവശിയും ജോജു ജോർജും പ്രകടനത്തില് മുന്നില് പ്രേക്ഷകരെ പൂർണമായും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ക്രാഫ്റ്റോടെയാണ് സംവിധായകൻ സഫർ സനല് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
അസാധാരണ അഭിനയ പാടവമാണ് ഉർവശിയുടേത്. ചില സന്ദർഭങ്ങളില് മാനസികനിലതെറ്റിയെന്നു തോന്നുന്ന രീതിയില് സ്വഭാവവിശേഷത്തോടെയും മറ്റു ചിലപ്പോള് മക്കളെ ചേർത്തുപിടിക്കുന്നൊരമ്മയായും വേറെ സമയങ്ങളില് പൊലീസിനോടും നിയമ വ്യവസ്ഥയോടും പൊരുതുന്ന അമ്മയായും ഉർവശി നില്ക്കുന്നു. ആശ എന്ന കഥാപാത്രമാണ് ഉര്വ്വശി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആ പേര് തന്നെയാണ് സിനിമയ്ക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
ആശയെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തില് തുളച്ചുകയറുന്ന അനുഭവമാക്കി മാറ്റുന്നതില് ഉര്വ്വശിയുടെയും ജോജു ജോര്ജ്ജിന്റെയും ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിയുടെയും പ്രകടനം മാത്രമല്ല. ഗോവിന്ദ് വസന്തയുടെ മനസ്സിനെ കൊളുത്തിവലിക്കുന്ന പശ്ചാത്തല സംഗീതവും മധു നീലകണ്ഠന്റെ പരുക്കന് സീനുകള് കോര്ത്തെടുക്കുന്ന ഛായാഗ്രഹണവും ഷാൻ മുഹമ്മദിന്റെ നെഞ്ചിടിപ്പിന്റെ വേഗത അറിയാന് കഴിയുന്ന പക്വതയാര്ന്ന എഡിറ്റിംഗും ആശയെ അവിസ്മരണീയമായ അനുഭവമാക്കി മാറ്റുന്നു.