കോട്ടയം : സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമാകുന്നു. ഇടുക്കിയിലും കോട്ടയത്തും ഓറഞ്ച് ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പൂഞ്ഞാര് തെക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നാം വാര്ഡ് പെരിങ്ങുളത്ത് ഉറവപ്ലാവില് വീടിനു മുകളിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞുവീണ് ചേലകാട്ട് വീട്ടില് ജോസഫ് (അപ്പച്ചന്80) മരിച്ചു. മണ്ണിനടിയില്പ്പെട്ട ജോസഫിന്റെ മക്കളായ ജിമ്മി (36), ഡെന്നീസ് (32) എന്നിവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ മണിയന്കല്ലേല് ജോസഫ് (അപ്പച്ചന്), ഭാര്യ കുഞ്ഞുഞ്ഞുമ്മ എന്നിവര് രക്ഷപ്പെട്ടു. മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടര്ന്ന് രണ്ട് വീടുകളും ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണ്.
കോട്ടയം തീക്കോയി വേലത്തുശ്ശേരിയില് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണ് ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാര് അപകടത്തില്പ്പെട്ടു. അപകടത്തില് തേനി സ്വദേശി സംഗീത അരുള്ലാല് മരിച്ചു.
മലപ്പുറം പൂക്കാട്ടുംപാടും ടി കെ കോളനിയില് മലവെളളപ്പാച്ചിലില് ആറ് പേര് ഒഴുക്കില് പെട്ടു. രണ്ട് പുഷന്മാരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു.ഇവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. മഴയും ഇരുട്ടും കാരണം തെരച്ചില് ഇന്നത്തേക്ക് നിര്ത്തി.
അതേസമയം, ഇടുക്കി വട്ടവടയില് കൃഷിയിടത്തിലെ താത്കാലിക ഷെഡിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണ് കൊട്ടക്കമ്പൂര് സ്വദേശി ബാലകൃഷ്ണന് , സഹോദരി ചിന്നു എന്നിവര് മരിച്ചു. ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ മാരിയമ്മയെ ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ മൂന്നാറിലെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ജില്ലയിലെ അടിമാലി പഴമ്പിള്ളിച്ചാല് കല്ലുവെട്ടിക്കുഴി ഭാഗത്ത് ഷാജിയുടെ വീടിനു മുകളിലേക്ക് ഉരുള്പൊട്ടിയെത്തിയെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.അപകടത്തില് ആളപായമില്ല.റോഡ് ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു.അഗ്നിരക്ഷാ സേന സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി. ഇരുമ്പുപാലംപഴമ്പിള്ളിച്ചാല് റോഡില് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വാഹന ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
കോട്ടയം ജില്ലയുടെ കിഴക്കന് മേഖലയില് അതിശക്തമായ മഴയാണ് പെയ്യുന്നത്. ഈരറ്റുപേട്ട വാഗമണ് റോഡില് കാരികാട് ടോപ്പിനു സമീപം റോഡിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണു. രണ്ട് കാറുകളുടെ വശങ്ങളിലേക്കാണ് മണ്ണിടിഞ്ഞത്.ആളപായമില്ല. റോഡില് മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗത തടസം നേരിട്ടു. മൂന്ന് മണിക്കൂറിനു ശേഷം രാത്രി ഏഴ് മണിയോടെയാണ് ഗതാഗതക്കുരുക്ക് മാറിയത്. വെള്ളിക്കുളം, തീക്കോയി മേഖലകളിലും കനത്ത മഴയാണ്.
മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് മണ്ണിടിച്ചിലിനും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാല് മലയോര മേഖലകളിലൂടെയുള്ള അനാവശ്യ യാത്രകള് ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് നിര്ദേശം. മീനച്ചില് ആറ്റില് ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണ്.