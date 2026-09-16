ടെൽ അവീവ്: ഇസ്രായേലി ജയിലുകൾക്ക് പുറത്ത് ആഴത്തിലുള്ള കിടങ്ങുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ടുവച്ച് ഭരണകൂടം. വിശക്കുന്ന മുതലകളെയും ചീങ്കണ്ണികളെയും ഈ കിടങ്ങുകളിൽ പാർപ്പിക്കും, രക്ഷപ്പെടുന്ന തടവുകാരെ ഇവയുടെ ഭക്ഷണമാക്കും.
എന്നിരുന്നാലും ഇസ്രായേൽ സർക്കാരിന്റെ ഈ നിർദ്ദേശത്തെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ശക്തമായി എതിർക്കുകയും വന്യജീവി സംരക്ഷണ സംഘടനകൾ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ പദ്ധതി ആദ്യമായി നിർദ്ദേശിച്ചത് 2025 ഡിസംബറിൽ ഇസ്രായേലി ദേശീയ സുരക്ഷാ മന്ത്രി ഇറ്റാമർ ബെൻ-ഗ്വിർ ആണ്.
പരമാവധി സുരക്ഷയുള്ള ജയിലിനു ചുറ്റും ചീങ്കണ്ണികളെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഫ്ലോറിഡയിലെ ഒരു കുടിയേറ്റ തടങ്കൽ കേന്ദ്രത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പേരായ “അലിഗേറ്റർ അൽകാട്രാസ്” നിന്നാണ് ഈ ആശയം പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അലിഗേറ്ററുകളുടെ അവസ്ഥ, തടവിലുള്ള അവയുടെ പരിപാലനം, ഭൂമി, വന്യജീവികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളിൽ പരിസ്ഥിതി നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ പങ്ക് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഇസ്രായേലിൽ ഒരു വലിയ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി ഈ നിർദ്ദേശം മാറിയിട്ടുണ്ട്.
ആഫ്രിക്കയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മുതൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വരെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന വിശാലമായ ഒരു ശ്രേണി നൈൽ മുതലകൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. വേട്ടയാടൽ, ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നാശം, അണക്കെട്ട് നിർമ്മാണം എന്നിവ ആ പ്രദേശത്തിന്റെ വലിയ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അവ അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ കാരണമായി. ഇന്നത്തെ ഇസ്രായേൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് അവസാനമായി നൈൽ മുതലയെ കണ്ടത് 1905-ലാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും മുതല ഫാമുകളിലും മനുഷ്യ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഈ ഇനം അതിജീവിച്ചു. 2012-ൽ ഇസ്രായേൽ അവയുടെ വാണിജ്യ ചൂഷണം പോലും നിരോധിച്ചു.
2026 ജൂലൈ 15-ന് ഇസ്രായേലിന്റെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ മന്ത്രി ഇഡിത് സിൽമാൻ അവയുടെ സംരക്ഷിത പദവി നീക്കം ചെയ്യുകയും ഈ മൃഗങ്ങളെ അപ്രതീക്ഷിതവും പൂർണ്ണമായും പുതിയതുമായ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതോടെ ഈ സ്ഥിതി മാറി. യഥാർത്ഥത്തിൽ മുതലകളെ ജയിലുകൾക്ക് പുറത്തുള്ള കിടങ്ങുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായാണ് ഇത് ചെയ്തത്. മുതലകളെ ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജയിൽ സർവീസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാം. ഇസ്രായേലി ജയിലുകളുടെ പരമാവധി സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും മുതല കിടങ്ങുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഈ നടപടി സഹായിക്കും.