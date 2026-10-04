ടെൽ അവീവ് : ടെൽ അവീവിലേക്ക് പോയ ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാനം രക്ഷിക്കാൻ സഹായിച്ച ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിനെ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ശനിയാഴ്ച ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു.
“ഇന്ത്യയിലെയും ഇസ്രായേലിലെയും ധീരരായ ജനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ നായകനാണ് നിങ്ങൾ, മുഴുവൻ ലോകത്തിന്റെയും നായകനാണ് നിങ്ങൾ,” നെതന്യാഹു മച്ചാറിനോട് ഒരു ഫോൺ കോളിനിടെ പറഞ്ഞു, അതിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പുറത്തുവിട്ടു.
കോക്ക്പിറ്റിൽ വെച്ച് സഹപൈലറ്റിന്റെ കത്തി ആക്രമണത്തിൽ മച്ചാറിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു.