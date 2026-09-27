ടെൽ അവീവ്: ഹമാസിന്റെ സൈനിക വിംഗ് കമാൻഡർ മുഹമ്മദ് ഹമദ് മുഹമ്മദ് ഗബൈനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായി ഇസ്രായേൽ സൈന്യം (ഐഡിഎഫ്) അവകാശപ്പെട്ടു. ഗാസയിൽ ഹമാസ് തടവിലാക്കിയ നിരവധി ഇസ്രായേലി ബന്ദികളുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും കസ്റ്റഡിയിലും ഗബൈൻ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പറഞ്ഞു.
ഗബൈന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ടവരിൽ സിവ് ബെർമാൻ, ഗാലി ബെർമാൻ, ഈറ്റാൻ മോർ, ലിറി അൽബാഗ്, അഗം ബെർഗർ, മതാൻ ആംഗ്രെസ്റ്റ്, ഒമ്രി മിറാൻ, കീത്ത് സീഗൽ, അലോൺ ഒഹെൽ എന്നിവരും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അവകാശപ്പെട്ടു.
ഇസ്രായേലി സൈന്യത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഹമാസിന്റെ സൈനിക വിഭാഗത്തിന്റെ കമാൻഡറായ ഗാബാൻ അടുത്തിടെ ഗാസയിലെ ഇസ്രായേലി സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഇസ്രായേലി സിവിലിയന്മാർക്കും എതിരായ ആക്രമണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഹമാസിന്റെ സൈനിക ശേഷി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും സൈന്യം ആരോപിച്ചു.
ഭീകരവാദിയായ ഗബാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വെടിനിർത്തൽ ലംഘിക്കുകയാണെന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അവകാശപ്പെട്ടു. സൈന്യത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രദേശത്തെ സുരക്ഷയ്ക്കും സമാധാനത്തിനും അയാൾ ഭീഷണി ഉയർത്തിയതിനാൽ ഭീഷണി ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അയാളെ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ഇസ്രായേലും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഗാസയിൽ ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആരോപണങ്ങളും പ്രത്യാരോപണങ്ങളും തുടരുകയാണ്.
ഹമാസ് വെടിനിർത്തൽ നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കുകയും സൈനിക ശേഷി വീണ്ടും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഇസ്രായേൽ നിരന്തരം ആരോപിക്കുന്നു. അതേസമയം, ഹമാസും മറ്റ് പലസ്തീൻ ഗ്രൂപ്പുകളും ഇസ്രായേൽ സൈനിക നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.