സംവിധായകൻ സനൽ കുമാർ ശശിധരൻ നടി മഞ്ജു വാര്യരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. കുറച്ച് അധികം വർഷങ്ങളായി മഞ്ജു വാര്യരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വിചിത്രമായ ആരോപണങ്ങളാണ് സനൽ നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഇതുവരേയും മഞ്ജു വാര്യരോ കുടുംബമോ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല.
ഇപ്പോഴിതാ ആദ്യമായി നടിയുടെ സഹോദരൻ മധു വാര്യർ വിഷയത്തിൽ സർക്കാസ്റ്റിക്കായ ഒരു കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ച് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തോക്കിൻ മുനയിൽ ഇരിക്കുന്ന മഞ്ജുവിനെ കണ്ട് അമ്മയും താനും ഭാര്യയും മകളും എല്ലാം ഞെട്ടിയെന്നും തടവിലാണെങ്കിലും മഞ്ജുവിന്റെ വാചകമടിക്ക് കുറവില്ലെന്നും മധു വാര്യർ കുറിച്ചു
മധു വാര്യരുടെ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു… അമ്മയും അനുവും ആവണിയും ഞാനും കൂടെ തടവിൽ കഴിയുന്ന മഞ്ജുവിനെ പോയി കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു. മഞ്ജുവിനെ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാലമാടന്മാർ എങ്ങാനും ആക്രമിച്ചാലോയെന്ന് പേടിച്ച്. അവരെ കടിച്ച് കുടയാൻ ഒന്നരയടി കഷ്ടിയുള്ള കൊക്കോയെ കൂടെ കൂട്ടി.
അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തോക്കിൻ മുനയിൽ ഇരിക്കുന്ന മഞ്ജുവിനെ കണ്ട് അമ്മ ഞെട്ടി, അനു ഞെട്ടി, ആവണി ഞെട്ടി, ഞാൻ ഞെട്ടി. ബാൽക്കണിയിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രാവിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പോയത് കൊണ്ട് ഒരു പത്ത് സെക്കന്റ് ഡിലേ കഴിഞ്ഞ് കൊക്കോയും ഞെട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ ഞെട്ടൽ മഹാമഹം കഴിഞ്ഞു എന്നുറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ബാക്കി കാര്യപരിപാടിയിലേക്ക് കടന്നു.
മഞ്ജു പുതിയതായി വാങ്ങിയ ഡ്രെസ്സുകൾ എടുത്ത് കൊണ്ട് വന്ന് നിരത്തി അതിന്റെ ഡിസ്കഷൻസിലേക്ക് കടന്നു. തടവിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും മഞ്ജുവിന്റെ വാചകമടിക്ക് കുറവുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും അത് തെറ്റാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസിലായി.
അത് കഴിഞ്ഞ് ഗൺ പോയിന്റിലുള്ള മഞ്ജു എല്ലാവർക്കും ബേൺഡ് ഗാർലിക് ഫ്രൈഡ് റൈസും നൂഡിൽസും, ഹണി ഗ്ലേസ്ഡ് ചിക്കനും സാൾട്ട് പെപ്പർ കോട്ടേജ് ചീസും ഓർഡർ ചെയ്തു. ഭക്ഷണശേഷം ഇറങ്ങാൻ നേരം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. കഥകളി ക്ലാസ്സിന്റേയും യോഗാ ക്ലാസ്സിന്റേയും ബോറടി മാറ്റാൻ രണ്ട് ദിവസം മഞ്ജുവിന്റെ കൂടെ തടവിൽ കഴിയാൻ പോകുകയാണ് പോലും.അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള രണ്ട് ദിവസം അമ്മയും തോക്കിൻ മുനയിലായിരിക്കും എന്നായിരുന്നു മധു വാര്യർ പങ്കിട്ട കുറിപ്പ്. അതേസമയം സഹോദരന്റെ സരസമായ പ്രതികരണ കുറിപ്പ് വായിച്ച് മഞ്ജുവിനും ചിരിയടക്കാനായില്ല. പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമോജിയാണ് കമന്റായി നടി പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.