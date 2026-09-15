തിരുവനന്തപുരം: സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം സ്വകാര്യ കോച്ചിംഗ് സെന്ററുകളില് പരിശീലനം നേടാന് കഴിയാത്ത സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികള്ക്കും മികച്ച വിജയം നേടുന്നതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുകയാണ് മുകുളം പോര്ട്ടലിലൂടെ സര്ക്കാര് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്.ഷംസുദ്ദീന്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ 100 ദിന കര്മപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൈറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് ആവിഷ്കരിച്ച ‘മുകുളം’ എ ഐ അധിഷ്ഠിത പോര്ട്ടല് ജവഹര് സഹകരണ ഭവനില് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.
നീറ്റ്, ജെ.ഇ.ഇ, സി.യു.ഇ.ടി, ഐ.ഐ.എസ്.ഇ.ആര്, കെ.വി.പി.വൈ തുടങ്ങിയ പ്രവേശന പരീക്ഷകള്ക്ക് ഹയര്സെക്കന്ഡറി, വൊക്കേഷണല് ഹയര്സെക്കന്ഡറി വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് സൗജന്യ എ ഐ അധിഷ്ഠിത പരിശീലനം നല്കുന്നതിനാണ് മുകുളം പോര്ട്ടല് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. തിരഞ്ഞെടുത്ത 25 സ്കൂളുകളില് പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റായി, പദ്ധതി പൂര്ത്തിയാക്കിയിരുന്നു. സയന്സ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, കോമേഴ്സ് വിഭാഗങ്ങളിലെ പത്തോളം വിഷയങ്ങള്ക്കുള്ള ഡിജിറ്റല് പഠന സാമഗ്രികള് എഐ സങ്കേതങ്ങള് ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ കൈറ്റ് വെബ്സൈറ്റില് തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.