ലഖ്നൗ: മോദിജിയെ ആരും അവിശ്വസിക്കില്ലെന്നും 2029ലും 2034ലും മോദിജി തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്നും ഷെഹ്സാദ് പൂനവാല. അതുപോലെ തന്നെ യോഗി ആദിത്യനാഥിനെയും ആരും അവിശ്വസിക്കില്ലെന്നും 2027ല് യുപിയില് വീണ്ടും യോഗി മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്നും ഷെഹ്സാദ് പൂനവാല പറഞ്ഞു.
ബര്ഖാദത്തിന് നല്കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു ഷെഹ്സാദ് പൂനവാല ഈ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് ഈയിടെ ബിജെപിയുടെ വക്താവ് എന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്നും അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോള് മോദിയോടുള്ള ഷെഹ്സാദ് പൂനവാലയുടെ വിശ്വാസത്തിന് കോട്ടം തട്ടിയിട്ടില്ല.
പ്രധാനമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെുക്കപ്പെടാത്ത ദീര്ഘകാലം പ്രതിപക്ഷനേതാവായ ആള് ആയിരിക്കും രാഹുല് ഗാന്ധി
ഏറ്റവും കൂടുതല് കാലം പ്രധാനമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്ത പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി രാഹുല് ഗാന്ധി തുടരുമെന്നും ഷെഹ്സാദ് പൂനവാല പറഞ്ഞു.
സിജെപി നേതാക്കള് ആത്മാര്ത്ഥതയില്ലാത്തവര്
സിജെപിയെ പിന്തുണക്കുന്നവര്ക്ക് ആത്മാര്ത്ഥതയുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ നേതാക്കള് ആത്മാര്ത്ഥതയില്ലാത്തവരാണ്. അഭിജിത് ദീപ്കെയായാലും സൗരവ് ദാസായാലും അശുതോഷ് റാങ്കയായാലും ആത്മാര്ത്ഥതയില്ലാത്തവരാണ്. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില് അവര് ജാര്ഖണ്ഡിലെ സമരത്തില് പങ്കെടുക്കാമായിരുന്നു. അവര് ജന്തര് മന്തറില് ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി. പക്ഷെ ജാര്ഖണ്ഡില് നിശ്ശബ്ദരായി. അതുകൊണ്ടാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ ഛോട്ടാ റീച്ചാര്ജ്ജ് മാത്രമാണ് ഈ നേതാക്കള് എന്ന് ഞാന് അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. -ഷെഹ്സാദ് പൂനവാല പറഞ്ഞു.
തെലുങ്കാന, ഹിമാചല് പ്രദേശ്, കര്ണ്ണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സര്ക്കാര് സ്കൂളുകള് എല്ലാം എ ക്സാസ് സ്കൂളുകളാണോ? പക്ഷെ ഇത് കോണ്ഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സ്കൂളുകള് നേരെയാക്കാന് അവര് പോകുന്നില്ല. പകരം ബിജെപി ഭരിയ്ക്കുന്ന രാജസ്ഥാനിലും യുപിയിലും ബംഗാളിലും പോകുന്നു. ഇത് കള്ളത്തരമാണ്. – ഷെഹ്സാദ് പൂനവാല പറഞ്ഞു.
സിജെപി രാഷ്ട്രീയ നുണയന്മാര്
ആം ആദ്മി ഭരിയ്ക്കുന്ന പഞ്ചാബില് അവര് പോയി. എന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞത് പഞ്ചാബിലെ സ്കൂള് മഹത്തരമാണെന്നാണ്. പക്ഷെ അവിടുത്തെ കുട്ടികള് മാന് എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷാ ഡീര് എന്നതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റിച്ചാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. അത് സിജെപിക്ക് പ്രശ്നമല്ല. മാത്രമല്ല, ഏഴ് പരീക്ഷകളുടെ പേപ്പറുകള് ലീക്കായിട്ടും പഞ്ചാബിലെ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി രാജിവെയ്ക്കണമെന്ന് സിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ രാഷ്ട്രീയനുണയന്മാര് എന്ന് ഞാന് വിളിക്കുന്നത്. – ഷെഹ്സാദ് പൂനവാല പറഞ്ഞു.